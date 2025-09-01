Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ζόζεφιν: Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη
Ζόζεφιν: Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη
Η 91χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Δύσκολες στιγμές βιώνει η Ζόζεφιν και η οικογένειά της, καθώς πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη, την Κυριακή 31 Αυγούστου.
Η 91χρονη γυναίκα έκανε μπάνιο στη θάλασσα, όταν οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν ξαφνικά. Η έντονη μεταβολή προκάλεσε πανικό στην ηλικιωμένη, η οποία δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα κύματα και να επιστρέψει με ασφάλεια στην ακτή.
Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το νερό και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, παρά τις επίμονες προσπάθειες των διασωστών που για περισσότερα από είκοσι λεπτά επιχείρησαν να την επαναφέρουν. Η τραγική είδηση βύθισε στη θλίψη την τραγουδίστρια και τη μητέρα της.
Η 91χρονη γυναίκα έκανε μπάνιο στη θάλασσα, όταν οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν ξαφνικά. Η έντονη μεταβολή προκάλεσε πανικό στην ηλικιωμένη, η οποία δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα κύματα και να επιστρέψει με ασφάλεια στην ακτή.
Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το νερό και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, παρά τις επίμονες προσπάθειες των διασωστών που για περισσότερα από είκοσι λεπτά επιχείρησαν να την επαναφέρουν. Η τραγική είδηση βύθισε στη θλίψη την τραγουδίστρια και τη μητέρα της.
Ειδήσεις σήμερα:
Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση, με μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων
Eurobasket 2025: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Αντετοκούνμπο και... έδωσε τον τίτλο στην Ελλάδα - Βίντεο
Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη - Δύο στρατιωτικοί έκαναν οι ίδιοι το εμπόριο κοκαΐνης
Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση, με μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων
Eurobasket 2025: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Αντετοκούνμπο και... έδωσε τον τίτλο στην Ελλάδα - Βίντεο
Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη - Δύο στρατιωτικοί έκαναν οι ίδιοι το εμπόριο κοκαΐνης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα