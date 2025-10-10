Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Σελένα Γκόμεζ για τα δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του «Revival»: Τότε πίστευα ότι ήμουν ροκ σταρ
Σελένα Γκόμεζ για τα δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του «Revival»: Τότε πίστευα ότι ήμουν ροκ σταρ
Η τραγουδίστρια γιορτάζει τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την κυκλοφορία του άλμπουμ που σημάδεψε την καριέρα της
Τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την κυκλοφορία του άλμπουμ της «Revival» γιόρτασε η Σελένα Γκόμεζ, αναφέροντας μεταξύ άλλων, πως πίστευε ότι την περίοδο εκείνη ήταν ροκ σταρ.
Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας ένα καρουζέλ φωτογραφιών από την περίοδο του «Revival» γράφοντας: «Χαρούμενα 10 χρόνια από τοην κυκλοφορία του άλμπουμ μου "Revival". Το έτος ήταν το 2015, είχα αφέλειες και πίστευα ότι ήμουν ροκ σταρ. Τι εποχή. Ευχαριστώ όλους όσοι τραγούδησαν κάθε κομμάτι μαζί μου και έκαναν εκείνο το κεφάλαιο της ζωής μου τόσο αξέχαστο. Σας αγαπώ».
Σε μία από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε, η τραγουδίστρια κάθεται πάνω σε έναν πάγκο κουζίνας, κάτω από μπαλόνια που σχηματίζουν τη λέξη «Revival». Άλλες εικόνες τη δείχνουν να εμφανίζεται στη σκηνή ή να ποζάρει με θαυμαστές κατά τη διάρκεια της περιοδείας Revival Tour το 2016.
Δείτε την ανάρτησή της
Το άλμπουμ «Revival», που κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου 2015, ήταν το δεύτερο σόλο άλμπουμ της τραγουδίστριας. Ανέβηκε στην κορυφή του Billboard 200 και χάρισε στην Γκόμεζ μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Hands to Myself» και «Same Old Love», που έφτασαν στο Top 10 του Billboard Hot 100.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας ένα καρουζέλ φωτογραφιών από την περίοδο του «Revival» γράφοντας: «Χαρούμενα 10 χρόνια από τοην κυκλοφορία του άλμπουμ μου "Revival". Το έτος ήταν το 2015, είχα αφέλειες και πίστευα ότι ήμουν ροκ σταρ. Τι εποχή. Ευχαριστώ όλους όσοι τραγούδησαν κάθε κομμάτι μαζί μου και έκαναν εκείνο το κεφάλαιο της ζωής μου τόσο αξέχαστο. Σας αγαπώ».
Σε μία από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε, η τραγουδίστρια κάθεται πάνω σε έναν πάγκο κουζίνας, κάτω από μπαλόνια που σχηματίζουν τη λέξη «Revival». Άλλες εικόνες τη δείχνουν να εμφανίζεται στη σκηνή ή να ποζάρει με θαυμαστές κατά τη διάρκεια της περιοδείας Revival Tour το 2016.
Δείτε την ανάρτησή της
Το άλμπουμ «Revival», που κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου 2015, ήταν το δεύτερο σόλο άλμπουμ της τραγουδίστριας. Ανέβηκε στην κορυφή του Billboard 200 και χάρισε στην Γκόμεζ μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Hands to Myself» και «Same Old Love», που έφτασαν στο Top 10 του Billboard Hot 100.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Δεν υπάρχουν ραντεβού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις νέες ταυτότητες μέχρι και τον Απρίλιο
Ο 68χρονος στη Φοινικούντα είχε κάνει νέα διαθήκη τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί - «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου»
Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Δεν υπάρχουν ραντεβού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις νέες ταυτότητες μέχρι και τον Απρίλιο
Ο 68χρονος στη Φοινικούντα είχε κάνει νέα διαθήκη τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί - «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου»
Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα