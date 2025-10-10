Σελένα Γκόμεζ για τα δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του «Revival»: Τότε πίστευα ότι ήμουν ροκ σταρ

άλμπουμ της «Revival» γιόρτασε η Σελένα Γκόμεζ , αναφέροντας μεταξύ άλλων, πως πίστευε ότι την περίοδο εκείνη ήταν ροκ σταρ.

Τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την κυκλοφορία τουΤην Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας ένα καρουζέλ φωτογραφιών από την περίοδο του «Revival» γράφοντας: «Χαρούμενα 10 χρόνια από τοην κυκλοφορία του άλμπουμ μου "Revival". Το έτος ήταν το 2015, είχα αφέλειες και πίστευα ότι ήμουν ροκ σταρ. Τι εποχή. Ευχαριστώ όλους όσοι τραγούδησαν κάθε κομμάτι μαζί μου και έκαναν εκείνο το κεφάλαιο της ζωής μου τόσο αξέχαστο. Σας αγαπώ».Σε μία από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε, η τραγουδίστρια κάθεται πάνω σε έναν πάγκο κουζίνας, κάτω από μπαλόνια που σχηματίζουν τη λέξη «Revival». Άλλες εικόνες τη δείχνουν να εμφανίζεται στη σκηνή ή να ποζάρει με θαυμαστές κατά τη διάρκεια της περιοδείας Revival Tour το 2016.Το άλμπουμ «Revival», που κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου 2015, ήταν το δεύτερο σόλο άλμπουμ της τραγουδίστριας. Ανέβηκε στην κορυφή του Billboard 200 και χάρισε στην Γκόμεζ μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Hands to Myself» και «Same Old Love», που έφτασαν στο Top 10 του Billboard Hot 100.Shutterstock