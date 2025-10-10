Ευδοκία Ρουμελιώτη για την υιοθεσία που δεν προχώρησε: Επειδή το παιδί είχε βεβαρημένη υγεία και ο γιος μου πήγαινε στο σχολείο, το απομάκρυναν
Η ηθοποιός μίλησε για την αναδοχή παιδιού, που προχώρησε πριν από μερικά χρόνια με τον σύζυγό της, αποσκοπώντας στην υιοθεσία του
Τον λόγο που δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υιοθεσίας ενός παιδιού, στην οποία είχαν προχωρήσει πριν από μερικά χρόνια η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο σύζυγός της, αποκάλυψε η ηθοποιός, εξηγώντας ότι η απομάκρυνση του παιδιού από το σπίτι αποφασίστηκε λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπιζε με την υγεία του, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεαστούν δεδομένου ότι εκείνη την περίοδο ο γιος της είχε ξεκινήσει να πηγαίνει σχολείο.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μιλώντας για την αναδοχή παιδιού, στην οποία προχώρησε πριν από μερικά χρόνια με τον σύζυγό της, αποσκοπώντας στην υιοθεσία του, η οποία ωστόσο δεν προχώρησε.
Η Ευδοκία Ρουμελιώτη αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία, εξηγώντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη διαδικασία και πώς τελικά το παιδί απομακρύνθηκε από την οικογένειά της και σήμερα ζει με μία άλλη γυναίκα.
Παρά τη δυσάρεστη εξέλιξη, εξέφρασε τον θαυμασμό και τον σεβασμό της προς όλους όσοι γίνονται ανάδοχοι ή υιοθετούν παιδιά, λέγοντας ότι αυτό είναι ένα πραγματικά σπουδαίο αποτύπωμα που αφήνει κάποιος στη ζωή.
Όπως είπε η ηθοποιός: «Στο τέλος το παιδί αυτό βρίσκεται κάπου. Όχι ακριβώς σε οικογένεια. Το μεγαλώνει μια γυναίκα μόνη της. Είχαμε δεν είχαμε επιλογή, είχαμε ήδη τρία παιδιά με τον άντρα μου, ήθελα να κάνω και άλλο παιδί εγώ. Απλώς το παιδάκι αυτό βρέθηκε με ένα τρόπο στη ζωή μας και ήταν σαν να μην είχαμε άλλη επιλογή. Ή θα το κρατάγαμε για να ζήσει ή θα έπρεπε να πάει σε κάποιο ίδρυμα και να φύγει. Δεν υπήρχε τρίτη λύση. Θεωρούσαν ότι επειδή ήταν ένα παιδάκι με βεβαρημένη υγεία και ο γιος μου πήγαινε στο σχολείο, το απομάκρυναν. Παρ' όλα αυτά συνεχίζω να λέω ότι αν ένας άνθρωπος πάνω στη γη αφήσει ένα αποτύπωμα είναι οι άνθρωποι, που υιοθετούν παιδιά και γίνονται ανάδοχοι παιδιών, είναι τεράστιο αυτό».
