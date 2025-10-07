Η Κλαυδία αποκάλυψε ότι χώρισε με τον Oge: «Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε»
Η Κλαυδία αποκάλυψε ότι χώρισε με τον Oge: «Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε»
Εγώ τον θαυμάζω, είναι πολυεργαλείο, είπε η τραγουδίστρια για τον πρώην σύντροφό της
Μια αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή έκανε η Κλαυδία, αναφέροντας ότι έχει χωρίσει με τον Oge. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι αποφάσισαν να τερματίσουν τη σχέση τους, όταν ρωτήθηκε σε εκπομπή στο Youtube για το πώς είναι να δουλεύει μαζί με το αγόρι της.
Η Κλαυδία τότε εξήγησε ότι οι δυο τους δεν είναι πλέον ζευγάρι, επισημαίνοντας πως εξακολουθεί να αγαπά ο ένας τον άλλο, ενώ εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον ράπερ, τον οποίο χαρακτήρισε «πολυεργαλείο».
«Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί και είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια. Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε. Εγώ τον θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνει. Eίναι πολυεργαλείο, γράφει, τραγουδάει, τα κάνει όλα», δήλωσε στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι»
