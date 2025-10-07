Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας - «Ευχαριστώ όσους με στηρίζουν, αλλά δεν έχω καλέσει ποτέ κανέναν»
«Νιώθω ότι καταρρέω, αλλά αντέχω ακόμα και θα πάω μέχρι τέλους» δηλώνει ενώ συνεχίζει για 23η ημέρα την απεργία πείνας
Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας προς ικανοποίηση των αιτημάτων του για 23η ημέρα και μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε «νιώθω να καταρρέω, αλλά δεν θα σταματήσω μέχρι το αίτημά μου να γίνει δεκτό». Χθες, η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως «δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση» σχετικά με την απόφαση για εκταφή του Ντένις Ρούτσι, ώστε να διεξαχθούν εξετάσεις ταυτοποίησης και τοξικολογικές.
Μιλώντας σήμερα στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο κ. Ρούτσι ανέφερε αρχικά: «Υπάρχει κούραση, εξάντληση, νιώθω ότι καταρρέω, αλλά αντέχω ακόμα. Θα πάω μέχρι τέλους, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω μέχρι το αίτημά μου να γίνει δεκτό» ενώ συμπλήρωσε πως όταν ξεκίνησε την απεργία πείνας δεν είχε ενημερώσει ούτε την οικογένειά του. «Είχα έρθει σε τέτοιο αδιέξοδο που δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Πήρα αυτή την απόφαση και ξεκίνησα την απεργία πείνας δίχως να το ξέρει ούτε η οικογένειά μου. Ξέρουν ότι θα έκανα τα πάντα για το παιδί μου και με καταλαβαίνουν και με υποστηρίζουν».
Σε ερώτηση για το αν έχει καλέσει κάποιον να τον επισκεφθεί στη σκηνή του, ο ίδιος αποκρίθηκε: «Δεν έχω καλέσει ποτέ κανέναν. Ευχαριστώ όποιον έρχεται για συμπαράσταση κάθε μέρα και κάθε βράδυ. Ούτε πολιτικούς έχω καλέσει, έχει έρθει σχεδόν όλη η αντιπολίτευση για να μου συμπαρασταθεί».
Τέλος ανέφερε σχετικά με τον γιο του ότι «Μιλάω με το παιδί μου, το έχω δίπλα μου και μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Δεν υπάρχει πιο δυνατό πράγμα στον αγώνα μου».
