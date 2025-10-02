Η Μαρίνα Σάττι είναι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025
Η Μαρίνα Σάττι είναι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025
Η τραγουδίστρια θα διαγωνιστεί με το βιντεοκλίπ του κομματιού «LOLA»
Υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025 είναι η Μαρίνα Σάττι, καθώς θα διαγωνιστεί με το βιντεοκλίπ του «LOLA» στην κατηγορία Best Cinematography in a Video - Newcomer, ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.
Για δεύτερη φορά στην καριέρα της η τραγουδίστρια διακρίνεται στα UK Music Video Awards, τον θεσμό που τιμά το music video και το music film making. Μετά την υποψηφιότητα του 2022 για το «YIATI POULI’M» στην κατηγορία Best Alternative Video - Newcomer, η Μαρίνα Σάττι επιστρέφει το 2025 με το «LOLA», το οποίο προτάθηκε στην κατηγορία Craft & Technical: Best Cinematography in a Video - Newcomer.
Το βιντεοκλίπ του «LOLA» σκηνοθετήθηκε από το δίδυμο Fa & Fon και η παραγωγή έγινε από τη NOMAD Productions.
Δείτε εδώ το βιντεοκλίπ του «LOLA»
Η Μαρίνα Σάττι είναι η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη διοργάνωση και αναμένεται να διαγωνιστεί μεταξύ κορυφαίων διεθνών ονομάτων όπως οι Doechii, FKA twigs, Sabrina Carpenter, A$AP Rocky, Billie Eilish, Chappell Roan και Olivia Dean.
Για δεύτερη φορά στην καριέρα της η τραγουδίστρια διακρίνεται στα UK Music Video Awards, τον θεσμό που τιμά το music video και το music film making. Μετά την υποψηφιότητα του 2022 για το «YIATI POULI’M» στην κατηγορία Best Alternative Video - Newcomer, η Μαρίνα Σάττι επιστρέφει το 2025 με το «LOLA», το οποίο προτάθηκε στην κατηγορία Craft & Technical: Best Cinematography in a Video - Newcomer.
Το βιντεοκλίπ του «LOLA» σκηνοθετήθηκε από το δίδυμο Fa & Fon και η παραγωγή έγινε από τη NOMAD Productions.
Δείτε εδώ το βιντεοκλίπ του «LOLA»
Η Μαρίνα Σάττι είναι η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη διοργάνωση και αναμένεται να διαγωνιστεί μεταξύ κορυφαίων διεθνών ονομάτων όπως οι Doechii, FKA twigs, Sabrina Carpenter, A$AP Rocky, Billie Eilish, Chappell Roan και Olivia Dean.
Ειδήσεις σήμερα:
Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο
Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο
Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο
Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο
Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα