ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγω της πορείας για τη Γάζα

Η Μαρίνα Σάττι είναι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025
GALA
Μαρίνα Σάττι Υποψηφιότητα Βιντεοκλίπ

Η Μαρίνα Σάττι είναι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025

Η τραγουδίστρια θα διαγωνιστεί με το βιντεοκλίπ του κομματιού «LOLA»

Η Μαρίνα Σάττι είναι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ
Υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025 είναι η Μαρίνα Σάττι, καθώς θα διαγωνιστεί με το βιντεοκλίπ του «LOLA» στην κατηγορία Best Cinematography in a Video - Newcomer, ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Για δεύτερη φορά στην καριέρα της η τραγουδίστρια διακρίνεται στα UK Music Video Awards, τον θεσμό που τιμά το music video και το music film making. Μετά την υποψηφιότητα του 2022 για το «YIATI POULI’M» στην κατηγορία Best Alternative Video - Newcomer, η Μαρίνα Σάττι επιστρέφει το 2025 με το «LOLA», το οποίο προτάθηκε στην κατηγορία Craft & Technical: Best Cinematography in a Video - Newcomer.

Το βιντεοκλίπ του «LOLA» σκηνοθετήθηκε από το δίδυμο Fa & Fon και η παραγωγή έγινε από τη NOMAD Productions.

Δείτε εδώ το βιντεοκλίπ του «LOLA»

Marina Satti - LOLA (Official Music Video)

Η Μαρίνα Σάττι είναι η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη διοργάνωση και αναμένεται να διαγωνιστεί μεταξύ κορυφαίων διεθνών ονομάτων όπως οι Doechii, FKA twigs, Sabrina Carpenter, A$AP Rocky, Billie Eilish, Chappell Roan και Olivia Dean.

Ειδήσεις σήμερα:

Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο

Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο

Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης