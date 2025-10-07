Ορφέας Αυγουστίδης: Δεν γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος όταν γίνεσαι γονιός, φωτίζονται σκοτεινές σου πλευρές
Ορφέας Αυγουστίδης Γονιός

Σε εκθέτει ο ερχομός του παιδιού, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Για την πατρότητα μίλησε ο Ορφέας Αυγουστίδης, υποστηρίζοντας πως όταν κάποιος γίνεται γονέας δεν βελτιώνεται απαραίτητα ως άνθρωπος. Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Γεωργία Κρασσά, έναν γιο που σήμερα είναι 4,5 ετών. Σύμφωνα με εκείνον, ο ερχομός του παιδιού «εκθέτει» τους γονείς του, φανερώνοντας τα λάθη και τις σκοτεινές πτυχές τους.

«Δεν έγινα καλύτερος άνθρωπος με τον ερχομό του παιδιού. Δεν γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος όταν γίνεσαι γονιός. Σου φωτίζονται πολύ γρήγορα τα λάθη και οι σκοτεινές σου πλευρές και σε εκθέτει ο ερχομός του παιδιού. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δουλέψεις πολύ σκληρά», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο OK!.

Όσον αφορά στο αν είναι καλός πατέρας, ο Ορφέας Αυγουστίδης σχολίασε: «Ελπίζω ότι είμαι καλούτσικος πατέρας. Νομίζω πως είναι καλά το παιδάκι μας, παίρνει αγάπη και ισορροπία, και αν κρίνω από τη χαμογελάρα του και το φως του, πιστεύω πως τα καταφέρνουμε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, επισήμανε πως έχει υιοθετήσει στοιχεία τόσο από τον πατέρα του όσο και από τη μητέρα του. Ο ίδιος όμως προσπαθεί να μην επαναλάβει τα λάθη που έκαναν οι γονείς του. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Δεν γίνεται να αλλάξουμε εντελώς, ακόμα και να γυρίσεις τούμπα συνήθειες και ρουτίνες ετών. Πιστεύω πως έχω χαρακτηριστικά και από τους δύο μου γονείς, και καλά και κακά. Αυτό που προσπαθώ ως γονέας είναι να κάνω όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη από αυτά που έκαναν οι γονείς μου. Να κάνω τα δικά μου λάθη, ερήμην μου, ακόμα και αν αποκαλυφθούν αργότερα από το παιδί μου. Αλλά όχι να κάνω τα ίδια λάθη, εκείνα που μια ζωή με ενοχλούσαν από τους γονείς μου».

Φωτογραφία: NDPPHOTO

