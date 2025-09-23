ASAP Rocky: Η απάντησή του για το ενδεχόμενο να έχει παντρευτεί με τη Ριάνα
Μία δήλωση του ράπερ φούντωσε τις φήμες που τους θέλουν να έχουν ήδη ενωθεί με τα δεσμά του γάμου
Τις φήμες για το ενδεχόμενο να έχει ήδη παντρευτεί τη Ριάνα προκάλεσε ο ASAP Rocky, με την απάντηση που έδωσε σε δημοσιογράφο σχετικά με τη σχέση τους. Σε συνέντευξή του την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ρωτήθηκε αν ανυπομονεί για τον γάμο τους. Τότε, ο ράπερ απάντησε: «Πώς ξέρετε ότι δεν είμαι ήδη σύζυγός της;» χωρίς όμως να επιβεβαιώνει τίποτα σχετικά με την κατάσταση της σχέσης τους.
Ο 36χρονος στη συνέχεια, μίλησε για την καθημερινότητά τους κι εξήγησε πως η πολυάσχολη επαγγελματική ζωή τους δεν επηρεάζει τη δυναμική της οικογένειάς τους. «Δεν μιλάμε πολύ για δουλειά, γιατί ασχολούμαστε με αυτό όλη μέρα, κάθε μέρα. Όταν επιστρέφεις στο σπίτι, αφορά την οικογένεια, τη σχέση σου, το σπίτι σου. Δεν αφορά όλα τα άλλα», εξήγησε.
Το ζευγάρι, που δημοσιοποίησε τη σχέση του στα τέλη του 2019, περιμένει το τρίτο παιδί του, έχοντας ήδη αποκτήσει τους γιους του RZA και Riot. Ο ASAP Rocky ανέφερε πως δεν γνωρίζουν το φύλο του τρίτου μωρού τους, αλλά παραδέχτηκε πως ελπίζει να είναι κορίτσι. «Αισθάνομαι ότι θα είναι κορίτσι. Αυτή η εγκυμοσύνη είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Μπορείς να το καταλάβεις από την εμπειρία», δήλωσε.
Προηγουμένως, ο ράπερ είχε αποκαλέσει τη Ριάνα «σύζυγό του» σε συνέντευξή του στο Mystery Fashionist, ενώ πέρσι η ίδια η τραγουδίστρια ενίσχυσε τις φήμες περί γάμου, μιλώντας για τη ζωή της στο σπίτι και την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει μαζί.
Τον Μάιο του 2025, η Ριάνα και ο ASAP Rocky έδωσαν το παρών στο Met Gala, όπου δημοσιογράφος ρώτησε την τραγουδίστρια αν εκείνη και ο Asap Rocky, είχαν νέα να μοιραστούν με τους θαυμαστές τους, όπως έναν μυστικό γάμο. «Όχι, κορίτσι μου, δεν ξέρεις ότι κρατάω μυστικά πολύ καλά;», απάντησε η ιδρύτρια της Fenty Beauty.
Are A$AP Rocky and Rihanna Married? He Says… https://t.co/sXnpQSBbvK— E! News (@enews) September 23, 2025
