Βίντεο: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ταΐζει το μωρό παίκτριας στο Voice
Δείτε την αντίδραση του τραγουδιστή μόλις είδε το μωρό
Μία γλυκιά στιγμή εκτυλίχθηκε στο επεισόδιο της Κυριακής 5 Οκτωβρίου στο «Voice», όταν μία παίκτρια επέστρεψε στον μουσικό διαγωνισμό έξι χρόνια μετά τη συμμετοχή της, έχοντας πλέον στη ζωή της ένα μωρό έξι μηνών.
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο πλατό κρατώντας στην αγκαλιά της το μωρό της. Αρχικά, η Έλενα Παπαρίζου το πήρε αγκαλιά με ενθουσιασμό, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να μη μπορεί κι εκείνος να αντισταθεί, αναλαμβάνοντας… ρόλο babysitter.
Ο τραγουδιστής πήρε το μωρό στην αγκαλιά του, το χάιδεψε και του έδωσε το γάλα του, με την παίκτρια να μην κρύβει τη χαρά της, βλέποντας την κόρη της να τρώει ήρεμη στα χέρια του καλλιτέχνη.
