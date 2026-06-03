Ράμερ Γουίλις: Έχει εξαπολύσει μια συντονισμένη επίθεση στα μέσα ενημέρωσης, ισχυρίζεται ο πρώην σύντροφός της
Ράμερ Γουίλις: Έχει εξαπολύσει μια συντονισμένη επίθεση στα μέσα ενημέρωσης, ισχυρίζεται ο πρώην σύντροφός της
Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ έχει κατηγορήσει τον πατέρα του παιδιού της για συναισθηματική κακοποίηση
Ο πρώην σύντροφος της Ράμερ Γουίλις και πατέρας του παιδιού της απαντά στους ισχυρισμούς της Ντέμι Μουρ ότι υπήρξε επιθετικός, εν μέσω της συνεχιζόμενης δικαστικής διαμάχης για την επιμέλεια της 3χρονης κόρης τους, Λουέτα.
Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ και ο Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας χώρισαν το 2024, περίπου έναν χρόνο μετά τη γέννηση της κόρης τους.
Η σταρ του Χόλιγουντ υποστήριξε σε δικαστικά έγγραφα ότι ο Τόμας «φαίνεται να θέλει να υπαγορεύει και να ελέγχει το περιβάλλον της Ράμερ» και ότι δεν έχει «απολύτως κανέναν σεβασμό, φροντίδα, ενδιαφέρον, συμπόνια ή στήριξη προς κανέναν, ειδικά προς τη Ρούμερ και το μωρό».
Ωστόσο, σε νέα νομικά έγγραφα, εκείνος δηλώνει ότι δεν έχει συμπεριφερθεί ποτέ «επιθετικά ή ανάρμοστα» και υποστηρίζει ότι η Ράμερ «έχει εξαπολύσει μια συντονισμένη επίθεση στα μέσα ενημέρωσης, μέσω δεκάδων δημοσιευμάτων» εναντίον του. Μάλιστα, αντιστρέφει τους ισχυρισμούς και κατηγορεί τη Ράμερ ότι εκείνη εκμεταλλεύεται το παιδί τους σε χορηγούμενο περιεχόμενο που περιλαμβάνει «xιούμορ με σεξουαλική χροιά για ενήλικες», κάτι στο οποίο, όπως λέει, ο ίδιος δεν συναίνεσε ποτέ.
Στη συνέχεια αναφέρει ότι είναι παρών ως πατέρας, ότι μιλά μέσω FaceTime με τη κόρη του κάθε μέρα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και ότι έχει κάνει αρκετές προσπάθειες να τη δει από κοντά. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται, οι προσπάθειες αυτές εμποδίζονται από τη Ρούμερ και τους συνεχώς μεταβαλλόμενους όρους που θέτει για τις επισκέψεις τους.
Μεταξύ άλλων υποστηρίζει ακόμη ότι η Ράμερ μετέφερε τη Λουέτα στο Άινταχο με το πρόσχημα ότι η μετακίνηση θα ήταν προσωρινή, προκειμένου να αποφύγουν την τοξική ποιότητα του αέρα μετά τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες τον Ιανουάριο του 2025, αλλά στη συνέχεια προσπάθησε να εδραιώσει εκεί την κατοικία τους.
Ο κατάλογος των ισχυρισμών συνεχίζεται. Ο Ντέρεκ απορρίπτει ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς της Ράμερ και της Ντέμι, μεταξύ των οποίων και ότι κάνει χρήση ναρκωτικών και ότι δεν στηρίζει οικονομικά τη Λουέτα. Δηλώνει στο δικαστήριο ότι θα ήταν πρόθυμος να καταβάλει ένα εύλογο ποσό διατροφής, με βάση το μέσο μηνιαίο εισόδημά του, που ανέρχεται σε 2.350 δολάρια.
Με βάση όλα αυτά, ο Ντέρεκ Ρίσαρντ Τόμας αναφέρει ότι θα ήθελε το δικαστήριο να υιοθετήσει ένα προτεινόμενο προσωρινό σχέδιο γονικής μέριμνας, το οποίο θα καθορίζει τις επισκέψεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, τις αργίες και τις διανυκτερεύσεις, καθώς και τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής του παιδιού και τους κανόνες επικοινωνίας, «που θα σταθεροποιήσουν μια κατά τα άλλα χαοτική και παράλογη κατάσταση για τη Λουέτα».
Φωτογραφία: Shutterstock
Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ και ο Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας χώρισαν το 2024, περίπου έναν χρόνο μετά τη γέννηση της κόρης τους.
Η σταρ του Χόλιγουντ υποστήριξε σε δικαστικά έγγραφα ότι ο Τόμας «φαίνεται να θέλει να υπαγορεύει και να ελέγχει το περιβάλλον της Ράμερ» και ότι δεν έχει «απολύτως κανέναν σεβασμό, φροντίδα, ενδιαφέρον, συμπόνια ή στήριξη προς κανέναν, ειδικά προς τη Ρούμερ και το μωρό».
Ωστόσο, σε νέα νομικά έγγραφα, εκείνος δηλώνει ότι δεν έχει συμπεριφερθεί ποτέ «επιθετικά ή ανάρμοστα» και υποστηρίζει ότι η Ράμερ «έχει εξαπολύσει μια συντονισμένη επίθεση στα μέσα ενημέρωσης, μέσω δεκάδων δημοσιευμάτων» εναντίον του. Μάλιστα, αντιστρέφει τους ισχυρισμούς και κατηγορεί τη Ράμερ ότι εκείνη εκμεταλλεύεται το παιδί τους σε χορηγούμενο περιεχόμενο που περιλαμβάνει «xιούμορ με σεξουαλική χροιά για ενήλικες», κάτι στο οποίο, όπως λέει, ο ίδιος δεν συναίνεσε ποτέ.
Στη συνέχεια αναφέρει ότι είναι παρών ως πατέρας, ότι μιλά μέσω FaceTime με τη κόρη του κάθε μέρα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και ότι έχει κάνει αρκετές προσπάθειες να τη δει από κοντά. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται, οι προσπάθειες αυτές εμποδίζονται από τη Ρούμερ και τους συνεχώς μεταβαλλόμενους όρους που θέτει για τις επισκέψεις τους.
Exclusive: Rumer Willis' ex claims BS after Demi Moore slams him in court.— TMZ (@TMZ) June 3, 2026
Read more: https://t.co/sfFQP1ehCl pic.twitter.com/nOYn03JX15
Ο κατάλογος των ισχυρισμών συνεχίζεται. Ο Ντέρεκ απορρίπτει ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς της Ράμερ και της Ντέμι, μεταξύ των οποίων και ότι κάνει χρήση ναρκωτικών και ότι δεν στηρίζει οικονομικά τη Λουέτα. Δηλώνει στο δικαστήριο ότι θα ήταν πρόθυμος να καταβάλει ένα εύλογο ποσό διατροφής, με βάση το μέσο μηνιαίο εισόδημά του, που ανέρχεται σε 2.350 δολάρια.
Με βάση όλα αυτά, ο Ντέρεκ Ρίσαρντ Τόμας αναφέρει ότι θα ήθελε το δικαστήριο να υιοθετήσει ένα προτεινόμενο προσωρινό σχέδιο γονικής μέριμνας, το οποίο θα καθορίζει τις επισκέψεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, τις αργίες και τις διανυκτερεύσεις, καθώς και τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής του παιδιού και τους κανόνες επικοινωνίας, «που θα σταθεροποιήσουν μια κατά τα άλλα χαοτική και παράλογη κατάσταση για τη Λουέτα».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα