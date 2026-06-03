Ιουλία Καλλιμάνη: Μου έλεγαν ότι έπρεπε να χάσω κιλά, με είχαν πείσει ότι είχα θέμα
Ιουλία Καλλιμάνη: Μου έλεγαν ότι έπρεπε να χάσω κιλά, με είχαν πείσει ότι είχα θέμα
Ήμουν και μικρούλα και έλεγα ότι κάτι ξέρει, αφού είναι μέσα στη δουλειά, τόνισε η τραγουδίστρια
Αρνητικά σχόλια είχε δεχτεί για τα κιλά της στα πρώτα της βήματα η Ιουλία Καλλιμάνη. Η τραγουδίστρια ανέφερε σε συνέντευξή της ότι άτομο από τον χώρο την είχε παροτρύνει να μειώσει το βάρος της, γεγονός που την είχε πείσει ότι όντως υπήρχε πρόβλημα. Παρόλα αυτά, δεν αποδίδει κάποια ευθύνη στον συγκεκριμένο άνθρωπο για το πώς ένιωσε.
Η Ιουλία Καλλιμάνη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου και ανέτρεξε στο ξεκίνημά της στη μουσική σκηνή. Μεταξύ άλλων, στάθηκε σε σχόλια που είχαν γίνει για τα κιλά της. «Με έπεισαν ότι είχα θέμα με τα κιλά μου. Ήμουν και μικρούλα και έλεγα ότι κάτι ξέρει, αφού είναι μέσα στη δουλειά. Μου έλεγαν να χάσω κιλά. Ήμουν λίγο παραπάνω από αυτό που είμαι τώρα. Με επηρέασε. Δεν φταίει ο άλλος που μου το λέει, φταίει πώς νιώθουμε εμείς», περιέγραψε.
Όσον αφορά στο πώς κατέληξε να ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι, εξήγησε ότι συνέβη μετά από προτροπή του Νίκου Γρίτση. Αν και τότε εργαζόταν ως σερβιτόρα, εκείνος την είχε ακούσει να τραγουδά, επισημαίνοντάς της μπορεί να σταθεί ως τραγουδίστρια.
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«Δούλευα σε ένα μαγαζί βράδυ, σέρβιρα, και ήρθε ο Νίκος Γρίτσης, χωρίς να μου πει τίποτα, και μου λέει: “Άκου είσαι τραγουδίστρια, φύγε”. Με είχε ακούσει σε ένα νυχτερινό κέντρο, γιατί μου είχαν δώσει το μικρόφωνο. Ήταν πολύ καρμικό», θυμήθηκε.
Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι ως παιδί ήταν πολύ ντροπαλή και ότι το τραγούδι τη βοήθησε να ξεπεράσει τις ανασφάλειές της και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή της. «Εγώ ήμουν πολύ ντροπαλό παιδί. Εγώ οριακά δεν έλεγα το ποίημα μου στο σχολείο, έβαζα τα κλάματα. Το τραγούδι ήταν η μεγαλύτερη άσκηση αυτοπεποίθησης που μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου. Το τραγούδι με βοήθησε να είμαι αυτό που είμαι σήμερα. Πολύ αλέγκρο και εξωστρεφές», πρόσθεσε.
Η Ιουλία Καλλιμάνη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου και ανέτρεξε στο ξεκίνημά της στη μουσική σκηνή. Μεταξύ άλλων, στάθηκε σε σχόλια που είχαν γίνει για τα κιλά της. «Με έπεισαν ότι είχα θέμα με τα κιλά μου. Ήμουν και μικρούλα και έλεγα ότι κάτι ξέρει, αφού είναι μέσα στη δουλειά. Μου έλεγαν να χάσω κιλά. Ήμουν λίγο παραπάνω από αυτό που είμαι τώρα. Με επηρέασε. Δεν φταίει ο άλλος που μου το λέει, φταίει πώς νιώθουμε εμείς», περιέγραψε.
Όσον αφορά στο πώς κατέληξε να ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι, εξήγησε ότι συνέβη μετά από προτροπή του Νίκου Γρίτση. Αν και τότε εργαζόταν ως σερβιτόρα, εκείνος την είχε ακούσει να τραγουδά, επισημαίνοντάς της μπορεί να σταθεί ως τραγουδίστρια.
Δείτε το βίντεο
«Δούλευα σε ένα μαγαζί βράδυ, σέρβιρα, και ήρθε ο Νίκος Γρίτσης, χωρίς να μου πει τίποτα, και μου λέει: “Άκου είσαι τραγουδίστρια, φύγε”. Με είχε ακούσει σε ένα νυχτερινό κέντρο, γιατί μου είχαν δώσει το μικρόφωνο. Ήταν πολύ καρμικό», θυμήθηκε.
Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι ως παιδί ήταν πολύ ντροπαλή και ότι το τραγούδι τη βοήθησε να ξεπεράσει τις ανασφάλειές της και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή της. «Εγώ ήμουν πολύ ντροπαλό παιδί. Εγώ οριακά δεν έλεγα το ποίημα μου στο σχολείο, έβαζα τα κλάματα. Το τραγούδι ήταν η μεγαλύτερη άσκηση αυτοπεποίθησης που μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου. Το τραγούδι με βοήθησε να είμαι αυτό που είμαι σήμερα. Πολύ αλέγκρο και εξωστρεφές», πρόσθεσε.
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