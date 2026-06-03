Ο Τομ Χόλαντ αναγκάστηκε να κάνει μια άβολη συζήτηση για το Spider-Man ώστε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην «Οδύσσεια»

Το Spider-Man: Brand New Day γυριζόταν την ίδια περίοδο με την ταινία του Νόλαν και ο ηθοποιός έπρεπε να βρει τρόπο ώστε να μην χάσει την ευκαιρία της ζωής του