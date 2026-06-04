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Η βουτιά της Μαρίας Λουίζας Βούρου και το μήνυμα για «εκείνους που ζηλεύουν» και τους «κουτσομπόληδες»
Η βουτιά της Μαρίας Λουίζας Βούρου και το μήνυμα για «εκείνους που ζηλεύουν» και τους «κουτσομπόληδες»
Δείτε τι έγραψε στο Instagram η Μαρία Λουίζα Βούρου
Ανάρτηση με μηνύματα έκανε στο Instagram η Μαρία Λουίζα Βούρου.
Καταγράφοντας τον εαυτό της να ετοιμάζεται να βουτήξει στη θάλασσα, η Μαρία Λουίζα Βούρου έστειλε μήνυμα για «εκείνους που ζηλεύουν» και τους «κουτσομπόληδες».
«Εγώ που χαιρετάω εκείνους που ζηλεύουν πολύ για να κάνουν like αλλά είναι και κουτσομπόληδες αρκετά για να κάνουν unfollow. Τα φιλιά μου» έγραψε στο βίντεο η Μαρία Λουίζα Βούρου.
Συμπλήρωσε, δε, στη λεζάντα της ανάρτησής της «να είστε καλοί μαζί τους. Είναι δύσκολο να νιώθεις έτσι» ενώ έκλεισε το μήνυμα της με το υστερόγραφο: «Το βίντεο δεν απευθύνεται σε όλους προφανώς. Αλλά ξέρετε εσείς»
Καταγράφοντας τον εαυτό της να ετοιμάζεται να βουτήξει στη θάλασσα, η Μαρία Λουίζα Βούρου έστειλε μήνυμα για «εκείνους που ζηλεύουν» και τους «κουτσομπόληδες».
«Εγώ που χαιρετάω εκείνους που ζηλεύουν πολύ για να κάνουν like αλλά είναι και κουτσομπόληδες αρκετά για να κάνουν unfollow. Τα φιλιά μου» έγραψε στο βίντεο η Μαρία Λουίζα Βούρου.
Συμπλήρωσε, δε, στη λεζάντα της ανάρτησής της «να είστε καλοί μαζί τους. Είναι δύσκολο να νιώθεις έτσι» ενώ έκλεισε το μήνυμα της με το υστερόγραφο: «Το βίντεο δεν απευθύνεται σε όλους προφανώς. Αλλά ξέρετε εσείς»
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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