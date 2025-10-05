Γιώργος Μαζωνάκης για τον θάνατο του σκύλου του: Έχασα τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου
Γιώργος Μαζωνάκης για τον θάνατο του σκύλου του: Έχασα τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου

Το σχόλιο που έκανε ο τραγουδιστής για την Αρίθα στο «The Voice»

Γεωργία Κοτζιά
Ένα σχόλιο για τον θάνατο του σκύλου του έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης χαρακτηρίζοντας την Αρίθα, ως τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής του.

Πριν από λίγες ημέρες, ο τραγουδιστής βίωσε την απώλεια της σκυλίτσας του και στο επεισόδιο του «The Voice» που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου έκανε μια αναφορά στον θάνατό της.

Με αφορμή τα γενέθλια μιας διαγωνιζόμενης, ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει για τον ίδιο έναν συναισθηματικό συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί την απώλεια της Αρίθας.

«Με συγκίνησες. Σήμερα εσύ έχεις γενέθλια και εγώ έχασα τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου, την Αρίθα. Οπότε με συγκίνησες δύο φορές, συγχαρητήρια λοιπόν που με συγκίνησες. Μπράβο σου» είπε ο τραγουδιστής προκαλώντας συγκίνηση και στην παίκτρια.

Δείτε το βίντεο


Οι αναρτήσεις του με την Αρίθα και η αναφορά του ονόματός της σε τραγούδι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνήθιζε να μοιράζεται συχνά στιγμές με την Αρίθα στα social media, ενώ την είχε τιμήσει και μουσικά, εντάσσοντας το όνομά της σε ένα τραγούδι του. Συγκεκριμένα, στη διασκευή του κομματιού «Παιδί της νύχτας» που ερμήνευσε μαζί με τον APON, λέει: «Εγώ κι ο σκύλος μου, η Αρίθα, ο μόνος φίλος μου, που όλα του τα εξηγώ».

Η συγκεκριμένη απώλεια ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο για τον τραγουδιστή, λίγο μετά την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, ενώ παραμένει σε εξέλιξη και η δικαστική του αντιπαράθεση με την οικογένειά του.

Δείτε αναρτήσεις του με την Αρίθα

Ακούστε εδώ την επανεκτέλεση του «Παιδί της νύχτας»

Apon - Giorgos Mazonakis - Paidi Tis Nyxtas
Η Έφη Θώδη ξεσηκώνει το διαδίκτυο με το νέο της hit «Άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ»

Σκληρή κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου με βαρείς χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν

Την έσυραν από τα μαλλιά και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Τούρκος ακτιβιστής καταγγέλλει την κακομεταχείριση της Γκρέτα Τούνμπεργκ


Γεωργία Κοτζιά
