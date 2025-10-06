Η Σαρλίζ Θερόν αγνόησε τον Τζόνι Ντεπ στο σόου της Dior στο Παρίσι - Δείτε βίντεο
Τζόνι Ντεπ Σαρλίζ Θερόν Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η Σαρλίζ Θερόν αγνόησε τον Τζόνι Ντεπ στο σόου της Dior στο Παρίσι - Δείτε βίντεο

Οι δύο ηθοποιοί δεν διατηρούν επαφές, 25 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στην ταινία «The Astronaut’s Wife»

Η Σαρλίζ Θερόν αγνόησε τον Τζόνι Ντεπ στο σόου της Dior στο Παρίσι - Δείτε βίντεο
Πέννυ Λουπάκη
Aποστάσεις φαίνεται πως κράτησε η Σαρλίζ Θερόν από τον Τζόνι Ντεπ, όταν οι δυο τους βρέθηκαν στο ίδιο event για τη Dior, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι. Η διάσημη ηθοποιός, που υπήρξε συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «The Astronaut’s Wife» το 1999, φάνηκε να τον αγνοεί επιδεικτικά κατά τη διάρκεια του fashion show, γεγονός που προκάλεσε έντονα σχόλια στα social media.

Οι δυο τους δεν έχουν συνεργαστεί ξανά από τότε, ούτε φαίνεται να διατηρούν προσωπικές σχέσεις, με τη στάση της Σαρλίζ Θερόν να επιβεβαιώνει πως οι επαφές τους έχουν διακοπεί εδώ και καιρό. Παρότι και οι δύο συνδέονται με τον γαλλικό οίκο Dior, ο Τζόνι Ντεπ ως το πρόσωπο του ανδρικού αρώματος Sauvage και η Σαρλίζ Θερόν ως το πρόσωπο του J’Adore για δύο δεκαετίες, η μεταξύ τους απόσταση δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η αμήχανη στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στη συνέχεια, στο Twitter. Στη λεζάντα αναφέρεται: «Η Σαρλίζ Θερόν αγνοεί τον Τζόνι Ντεπ (με τον οποίο συνεργάστηκε στο The Astronaut’s Wife) στο σόου της Dior». Πολλοί μάλιστα, θυμήθηκαν κι επισήμαναν ότι η ηθοποιός είχε παλαιότερα κάνει like σε άρθρο των Times το 2023, το οποίο επικρίνει την κινηματογραφική «επιστροφή» του Τζόνι Ντεπ μετά τη δικαστική του διαμάχη με την Άμπερ Χερντ.

Ο Τζόνι Ντεπ, μετά τη νίκη του στη δίκη για συκοφαντική δυσφήμηση εναντίον της Άμπερ Χερντ το 2022, έχει προσπαθήσει να επανέλθει στο προσκήνιο με πιο μετρημένα βήματα. Επανεμφανίστηκε με τη γαλλική ταινία «Jeanne du Barry» στο Φεστιβάλ των Καννών, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα, και ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Dior. Παράλληλα, συνεχίζει τις μουσικές του δραστηριότητες με το συγκρότημά του, Hollywood Vampires.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, ο Τζόνι Ντεπ εμφανίστηκε χαλαρός, με γκρι σακάκι, πουκάμισο και τζιν, ενώ φωτογραφήθηκε με την Μπριζίτ Μάκρον, δείχνοντας ότι επιχειρεί σταδιακά να ξανακερδίσει τη θέση του στη δημόσια σκηνή, μετά την υπόθεση με την Άμπερ Χερντ που στιγμάτισε την καριέρα του.

