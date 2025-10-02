ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Τζόνι Ντεπ εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι μετά από 30 χρόνια - Δείτε βίντεο

Ο σταρ δεν είχε πατήσει στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης από τη δεκαετία του '90

Πέννυ Λουπάκη
Στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι έδωσε το παρών ο Τζόνι Ντεπ, 30 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην εκδήλωση μόδας. Ο ηθοποιός βρέθηκε για πρώτη φορά στην επίδειξη του οίκου Christian Dior, με τον οποίο και συνεργάζεται.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από την εμφάνισή του, ο Τζόνι Ντεπ φαίνεται να φορά ένα γκρι σακάκι, ένα σκούρο πράσινο πουκάμισο και τζιν σε σκούρα απόχρωση. Έχει ολοκληρώσει το λουκ του με μπότες και σκούρα γυαλιά ηλίου.

Ο Τζόνι Ντεπ συνεργάζεται με τον οίκο εδώ και δέκα χρόνια, αφού από το 2015 αποτελεί το πρόσωπο του ανδρικού αρώματος «Dior Sauvage». Το 2023 ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον οίκο με συμφωνία άνω των 20 εκατ. δολαρίων.

Παρά τις εμφανίσεις του σε δημόσιες εκδηλώσεις, ο Τζόνι Ντεπ σπάνια προτιμά events που σχετίζονται με τη μόδα. Η τελευταία του εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι ήταν τη δεκαετία του '90, με τον ηθοποιό να φωτογραφίζεται τότε, δίπλα στην Κέιτ Μος.



