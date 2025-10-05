Η Κιμ Καρντάσιαν υιοθέτησε το χαρακτηριστικό κοντό κούρεμα της Κρις Τζένερ και την μπέρδεψαν ξανά με τη μητέρα της
Η Κιμ Καρντάσιαν υιοθέτησε το χαρακτηριστικό κοντό κούρεμα της Κρις Τζένερ και την μπέρδεψαν ξανά με τη μητέρα της
Η σταρ εμφανίστηκε με νέο κοντό κούρεμα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και προκάλεσε συγκρίσεις με την εικόνα της μητέρας της
Ένα νέο κοντό κούρεμα υιοθέτησε η Κιμ Καρντάσιαν, που θύμιζε έντονα το χαρακτηριστικό στυλ της Κρις Τζένερ, προκαλώντας συγκρίσεις με την εμφάνιση της μητέρας της.
Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, η Καρντάσιαν παρουσίασε ένα κουρέμα pixie στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, κατά τη διάρκεια της ανδρικής επίδειξης της Maison Margiela για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, με πολλούς να επισημαίνουν την ομοιότητα με τη χαρακτηριστική εικόνα της μητέρας της.
Η διάσημη τηλεπερσόνα κάθισε στην πρώτη σειρά του σόου φορώντας μία γκρι καπαρντίνα και ένα μαύρο μαντήλι δεμένο γύρω από τον λαιμό της. Δίπλα της βρισκόταν η αδερφή της, Κάιλι Τζένερ, η οποία προτίμησε ένα διάφανο λευκό μίνι φόρεμα.
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή της
Η σταρ είχε κάνει νωρίτερα μέσα στην ίδια μέρα την εμφάνισή της στο σόου της Maison Alaïa, όπου και αποκάλυψε για πρώτη φορά το νέο της κούρεμα. Στο Instagram, ανάρτησε φωτογραφίες της νέας της εμφάνισης με τη λεζάντα «PARIS PIXIE».
Στα σχόλια πολλοί θαυμαστές επισημαίνουν ότι μοιάζει έντονα με τη μητέρα της: «Θεέ μου, Κρις Τζένερ;!» έγραψε κάποιος, ενώ κάποιος άλλος σημείωσε: «Κρις Τζένερ, τι κάνεις εδώ;».
Τον περασμένο Μάρτιο, η Κρις Τζένερ έκανε μια αλλαγή στα μαλλιά της που δεν πέρασε απαρατήρητη, όχι τόσο για το ίδιο το νέο λουκ, όσο για το ότι πολλοί τη βρήκαν - ξανά - εντυπωσιακά όμοια με την κόρη της, Κιμ Καρντάσιαν. Η 69χρονη εμφανίστηκε σε κοινωνική εκδήλωση οικογενειακών φίλων, εγκαταλείποντας το γνώριμο κοντό pixie κούρεμά της και επιλέγοντας ένα αυστηρό καρέ με αφέλειες — χτένισμα που θύμισε έντονα εκείνο που είχε υιοθετήσει η Κιμ πριν από μερικούς μήνες στο LACMA Art+Film Gala.
Δείτε την εμφάνιση της Κρις Τζένερ
Kim Kardashian Channels Mom Kris Jenner with Pixie-Styled Hair at Paris Fashion Week https://t.co/ocfW0TfU8w— People (@people) October 4, 2025
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί μπερδεύτηκαν αρχικά νομίζοντας πως βλέπουν την Κιμ Καρντάσιαν, με ορισμένα σχόλια να υπονοούν ότι η Κρις Τζένερ μιμήθηκε το στυλ της κόρης της. Κάποιοι μάλιστα επεσήμαναν ότι το νέο καρέ με τις αφέλειες είναι σχεδόν ίδιο με εκείνο της Κιμ, προκαλώντας πλήθος συγκρίσεων αλλά και ειρωνικών αναφορών στη «μητέρα-σωσία».
Φωτογραφίες: Getty Images/Ideal Image / AFP
