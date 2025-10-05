Η Κιμ Καρντάσιαν υιοθέτησε το χαρακτηριστικό κοντό κούρεμα της Κρις Τζένερ και την μπέρδεψαν ξανά με τη μητέρα της

Η Κιμ Καρντάσιαν με αντίστοιχο κούρεμα

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί μπερδεύτηκαν αρχικά νομίζοντας πως βλέπουν την Κιμ Καρντάσιαν, με ορισμένα σχόλια να υπονοούν ότι η Κρις Τζένερ μιμήθηκε το στυλ της κόρης της. Κάποιοι μάλιστα επεσήμαναν ότι το νέο καρέ με τις αφέλειες είναι σχεδόν ίδιο με εκείνο της Κιμ, προκαλώντας πλήθος συγκρίσεων αλλά και ειρωνικών αναφορών στη «μητέρα-σωσία».: Getty Images/Ideal Image / AFP