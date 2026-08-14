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30 μικροί πελαργοί χτυπήθηκαν από το ρεύμα και πέθαναν στη Λαυρεωτική, τι ζητά η φιλοζωική οργάνωση ΑΝΙΜΑ
30 μικροί πελαργοί χτυπήθηκαν από το ρεύμα και πέθαναν στη Λαυρεωτική, τι ζητά η φιλοζωική οργάνωση ΑΝΙΜΑ
Σύμφωνα με τη φιλοζωική οργάνωση, το σμήνος των νεαρών πελαργών στο ταξίδι προς Αφρική, στάθμευσε στην περιοχή, πριν ξεκινήσει να διασχίζει το Αιγαίο
Για τον θάνατο σχεδόν 30 μικρών πελαργών στην ακτογραμμή της Λαυρεωτικής που χτυπήθηκαν από το ηλεκτρικό ρεύμα όταν ακούμπησαν σε αμόνωτους πυλώνες κάνει λόγο με ανάρτησή της στο Facebook η φιλοζωική οργάνωση ΑΝΙΜΑ.
Σύμφωνα με την ανάρτηση, «πάνω από 25 νεκρά πελαργάκια μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Περίθαλψης της ΑΝΙΜΑ στα Καλύβια, τουλάχιστον τέσσερα παρέμειναν κρεμασμένα νεκρά από τους πυλώνες και δύο που επέζησαν μεταφέρθηκαν στον Σταθμό Α Βοηθειών».
Εξηγώντας γιατί συνέβη αυτό, η φιλοζωική οργάνωση αναφέρει πως «όπως κάθε χρόνο το σμήνος των νεαρών πελαργών, στο ταξίδι προς Αφρική, στάθμευσε στην περιοχή, πριν ξεκινήσει να διασχίζει το Αιγαίο. Και, επίσης όπως κάθε χρόνο, πολλά πελαργάκια κεραυνοβολήθηκαν από το ηλεκτρικό ρεύμα, πάνω στους αμόνωτους πυλώνες».
«Το τί πρέπει να γίνει πρέπει να το δει ο ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος έχει κάνει τα τελευταία χρόνια κάποιες παρεμβάσεις αλλά που δεν αρκούν» καταλήγει στην ανάρτησή της η ΑΝΙΜΑ.
Τα παιδιά του Δικτύου Διάσωσης Αγριας Ζωής ΔΙΔΑΖ και η Δασική Υπηρεσία του Λαυρίου μαζεύουν από χτες και καταγράφουν νεκρά πελαργάκια. Πάνω από 25 νεκρά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Περίθαλψης της ΑΝΙΜΑ στα Καλύβια, τουλάχιστον τέσσερα κρέμονται ακόμη από τους πυλώνες νεκρά και δύο επιζήσαντα βρίσκονται στον Σταθμό Α Βοηθειών.
Όπως κάθε χρόνο το σμήνος των νεαρών πελαργών, στο ταξίδι προς Αφρική, στάθμευσε στην περιοχή, πριν ξεκινήσει να διασχίζει το Αιγαίο. Και, επίσης όπως κάθε χρόνο, πολλά πελαργάκια κεραυνοβολήθηκαν από το ηλεκτρικό ρεύμα, πάνω στους αμόνωτους πυλώνες.
Το τί πρέπει να γίνει πρέπει να το δει η ΔΕΔΔΗΕ, η οποία έχει κάνει τα τελευταία χρόνια κάποιες παρεμβάσεις αλλά που δεν αρκούν. Εμείς ήδη μιλήσαμε μαζί τους και ετοιμάζουμε να στείλουμε αναφορά μόλις έχουμε όλα τα δεδομένα του συμβάντος.
Η φωτογραφία με τα πουλιά στο χωράφι είναι της Αγγελικής Τσίγκου.
Σύμφωνα με την ανάρτηση, «πάνω από 25 νεκρά πελαργάκια μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Περίθαλψης της ΑΝΙΜΑ στα Καλύβια, τουλάχιστον τέσσερα παρέμειναν κρεμασμένα νεκρά από τους πυλώνες και δύο που επέζησαν μεταφέρθηκαν στον Σταθμό Α Βοηθειών».
Εξηγώντας γιατί συνέβη αυτό, η φιλοζωική οργάνωση αναφέρει πως «όπως κάθε χρόνο το σμήνος των νεαρών πελαργών, στο ταξίδι προς Αφρική, στάθμευσε στην περιοχή, πριν ξεκινήσει να διασχίζει το Αιγαίο. Και, επίσης όπως κάθε χρόνο, πολλά πελαργάκια κεραυνοβολήθηκαν από το ηλεκτρικό ρεύμα, πάνω στους αμόνωτους πυλώνες».
«Το τί πρέπει να γίνει πρέπει να το δει ο ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος έχει κάνει τα τελευταία χρόνια κάποιες παρεμβάσεις αλλά που δεν αρκούν» καταλήγει στην ανάρτησή της η ΑΝΙΜΑ.
Η ανάρτηση της ΑΝΙΜΑ για τους νεκρούς πελαργούςΔεν συνηθίζουμε να ανεβάζουμε φωτογραφίες με νεκρά ζώα αλλά σήμερα νοιώθουμε ότι πρέπει να το κάνουμε. Είμαστε πολύ στενοχωρημένοι με αυτό που συνέβη για άλλη μια φορά στην ακτογραμμή της Λαυρεωτικής.
Τα παιδιά του Δικτύου Διάσωσης Αγριας Ζωής ΔΙΔΑΖ και η Δασική Υπηρεσία του Λαυρίου μαζεύουν από χτες και καταγράφουν νεκρά πελαργάκια. Πάνω από 25 νεκρά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Περίθαλψης της ΑΝΙΜΑ στα Καλύβια, τουλάχιστον τέσσερα κρέμονται ακόμη από τους πυλώνες νεκρά και δύο επιζήσαντα βρίσκονται στον Σταθμό Α Βοηθειών.
Όπως κάθε χρόνο το σμήνος των νεαρών πελαργών, στο ταξίδι προς Αφρική, στάθμευσε στην περιοχή, πριν ξεκινήσει να διασχίζει το Αιγαίο. Και, επίσης όπως κάθε χρόνο, πολλά πελαργάκια κεραυνοβολήθηκαν από το ηλεκτρικό ρεύμα, πάνω στους αμόνωτους πυλώνες.
Το τί πρέπει να γίνει πρέπει να το δει η ΔΕΔΔΗΕ, η οποία έχει κάνει τα τελευταία χρόνια κάποιες παρεμβάσεις αλλά που δεν αρκούν. Εμείς ήδη μιλήσαμε μαζί τους και ετοιμάζουμε να στείλουμε αναφορά μόλις έχουμε όλα τα δεδομένα του συμβάντος.
Η φωτογραφία με τα πουλιά στο χωράφι είναι της Αγγελικής Τσίγκου.
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