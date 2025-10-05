Η Έφη Θώδη ξεσηκώνει το διαδίκτυο με το νέο της hit «Άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ»
Η τραγουδίστρια μετά από χρόνια απουσίας επιστρέφει με ένα viral τραγούδι που συνδυάζει χιούμορ, ρυθμό και αστείρευτη ενέργεια
Η Έφη Θώδη μετά από χρόνια απουσίας κάνει ξανά τη διαφορά, αυτή τη φορά με ένα τραγούδι που έχει γίνει διαδικτυακό trend.
Το «Άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ» ανεβαίνει θεαματικά στα social media. Με το χαρακτηριστικό της μπρίο και την αυθεντικότητα που τη διακρίνει, η γνωστή ερμηνεύτρια καταφέρνει να παντρέψει την παράδοση με το χιούμορ.
Το τραγούδι έχει γίνει viral στο TikTok και το Instagram, με τους χρήστες να ανεβάζουν αμέτρητα βίντεο εμπνευσμένα από τον ευρηματικό στίχο «Άι σαπέρ, άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ». Το βίντεο κλιπ, στο οποίο η ίδια οδηγεί ένα τρακτέρ και τραγουδά με ανεξάντλητο κέφι, έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια.
Δείτε το βίντεο με το νέο τραγούδι της Έφης Θώδη
