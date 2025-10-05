Η Έφη Θώδη ξεσηκώνει το διαδίκτυο με το νέο της hit «Άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ»
GALA
Έφη Θώδη Τραγούδι viral

Η Έφη Θώδη ξεσηκώνει το διαδίκτυο με το νέο της hit «Άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ»

Η τραγουδίστρια μετά από χρόνια απουσίας επιστρέφει με ένα viral τραγούδι που συνδυάζει χιούμορ, ρυθμό και αστείρευτη ενέργεια

Η Έφη Θώδη ξεσηκώνει το διαδίκτυο με το νέο της hit «Άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ»
6 ΣΧΟΛΙΑ
Η Έφη Θώδη μετά από χρόνια απουσίας κάνει ξανά τη διαφορά, αυτή τη φορά με ένα τραγούδι που έχει γίνει διαδικτυακό trend.

Το «Άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ» ανεβαίνει θεαματικά στα social media. Με το χαρακτηριστικό της μπρίο και την αυθεντικότητα που τη διακρίνει, η γνωστή ερμηνεύτρια καταφέρνει να παντρέψει την παράδοση με το χιούμορ.

Το τραγούδι έχει γίνει viral στο TikTok και το Instagram, με τους χρήστες να ανεβάζουν αμέτρητα βίντεο εμπνευσμένα από τον ευρηματικό στίχο «Άι σαπέρ, άι σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ». Το βίντεο κλιπ, στο οποίο η ίδια οδηγεί ένα τρακτέρ και τραγουδά με ανεξάντλητο κέφι, έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια.

Δείτε το βίντεο με το νέο τραγούδι της Έφης Θώδη
Έφη Θώδη - Τρακτέρ (Official Music Video)


Ειδήσεις σήμερα:

«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη

Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο

Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης