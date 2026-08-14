Δεκαήμερη απεργία εφοριακών με αποχή από τους ελέγχους της Επιχείρησης «Θέρος 2026»

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ ζητά ακύρωση του σχεδίου εσωτερικής αναδιοργάνωσης της ΑΑΔΕ, προστασία στους ελέγχους, αυξήσεις αποδοχών, καταβολή υπερωριών, καλύτερα υπηρεσιακά αυτοκίνητα και …οδηγούς για να τα οδηγούν

υπερτουρισμού, η πανελλήνια ομοσπονδία των



Αν και η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ καλεί τους ελεγκτές να καταθέσουν ατομική δήλωση στις υπηρεσίες τους ότι θα απέχουν από τους ελέγχους που προέβλεπε για την περίοδο αυτή η επιχείρηση «ΘΕΡΟΣ» της ΑΑΔΕ, επικαλούμενοι εργασιακά ζητήματα, αύξηση ελεγκτικού επιδόματος, αντικατάσταση υπηρεσιακών οχημάτων ή και να μην τα οδηγούν οι ίδιοι υπηρεσιακά αυτοκίνητα, καθώς επίσης όμως και να μην προχωρήσει το σχέδιο μετεξέλιξης των τοπικών ΔΟΥ σε «κεντρικές» υπηρεσίες της







«Νάρκη» στους ελέγχους

Στο εξώδικο προκήρυξης της απεργίας, η ΠΟΕ-ΔΟΥ υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για γενική απεργία, αλλά για «απεργία αποχή» από συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα: οι εργαζόμενοι δηλαδή θα προσέρχονται μεν στις υπηρεσίες και στις θέσεις τους, αρνούμενοι όμως να συμμετέχουν στους







Ωστόσο έλεγχοι χωρίς ελεγκτές, δε γίνονται. Το σχέδιο της ΑΑΔΕ για τις ημέρες αυτές προέβλεπε καθολική κινητοποίηση και μετακινήσεις εφοριακών υπαλλήλων σε όλη την ελληνική επικράτεια, με στόχο να ακυρώσουν τον παράγοντα της «εντοπιότητας».



Με άλλα λόγια, ένας εφοριακός πχ από την Πρέβεζα μπορεί να καλείται να κάνει έλεγχο σε beach bar της Πιερίας. Ενώ ταυτόχρονα, σε hot-spots όπως και VIP περιοχές η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος και η Κρήτη, η εξόρμηση των ελεγκτών πρέπει να είναι μαζική. Για το σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ έχει ήδη κλείσει εισιτήρια, δωμάτια, οχήματα μετακίνησης κλπ.



Κλείσιμο «ελέγχους παντού»: από τα «πανηγύρια» της φοροδιαφυγής και του παραεμπορίου, τις μαζικές διασκεδάσεις όπου διοχετεύονται νοθευμένα ποτά ή ακατάλληλα τρόφιμα, τις «αρπαχτές» σε βάρος τουριστών με αυθαίρετες χρεώσεις από επαγγελματίες σε λιμάνια, αεροδρόμια, παραλίες, χώρους εστίασης κλπ, μέχρι τις «πειραγμένες» αντλίες καυσίμων ή τα «μαύρα» POS και τις ταμειακές μηχανές που παθαίνουν ξαφνικά «απώλεια σύνδεσης» και επικοινωνίας με τους servers της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.



Πώς θα γίνουν έλεγχοι

Η ΑΑΔΕ δεν έχει δημοσιοποιήσει θέση για την κινητοποίηση, ούτε έχει γνωστοποιήσει πώς θα καλυφθεί ο προγραμματισμός των ελέγχων στη διάρκεια της αποχής.



Όλα θα κριθούν ίσως σήμερα, καθώς η κινητοποίηση ξεκινούν από Δευτέρα και οι εργαζόμενοι έχουν πάρει ακόμα και εισιτήρια για να μεταβούν στα σημεία ελέγχου. Εφόσον υποβάλουν τις δηλώσεις συμμετοχής στην κινητοποίηση όπως τους καλεί η ΠΟΕ-ΔΟΥ, θα φανεί αν ή με ποιες τροποποιήσεις θα μπορέσει να «τρέξει» το πρόγραμμα ελέγχων.



Στο αποκορύφωμα της θερινής σαιζόν και του, η πανελλήνια ομοσπονδία των εφοριακών (ΠΟΕ-ΔΟΥ) προκήρυξε δεκαήμερη «απεργία-αποχή» από 17 έως 26 Αυγούστου, ακριβώς δηλαδή πάνω στην κορύφωση των ελέγχων.Αν και η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ καλεί τους ελεγκτές να καταθέσουν ατομική δήλωση στις υπηρεσίες τους ότι θα απέχουν από τους ελέγχους που προέβλεπε για την περίοδο αυτή ητης ΑΑΔΕ, επικαλούμενοι εργασιακά ζητήματα, αύξηση ελεγκτικού επιδόματος, αντικατάσταση υπηρεσιακών οχημάτων ή και να μην τα οδηγούν οι ίδιοι υπηρεσιακά αυτοκίνητα, καθώς επίσης όμως και να μην προχωρήσει το σχέδιο μετεξέλιξης των τοπικών ΔΟΥ σε «κεντρικές» υπηρεσίες της ΑΑΔΕ Η εξέλιξη αυτή πάντως απειλεί να τινάξει στον αέρα τη μάχη για εντοπισμό και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που «θερίζει» τέτοιες μέρες σε όλη τη χώρα καθώς, εκτός από τους «δύστροπους» φορολογούμενους που αντιδρούν και αρνούνται κάθε έλεγχο, μπορεί από Δευτέρα να μην υπάρχουν και εφοριακοί υπάλληλοι για να κάνουν τους ελέγχους.Στο εξώδικο προκήρυξης της απεργίας, η ΠΟΕ-ΔΟΥ υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για γενική, αλλά για «απεργία αποχή» από συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα: οι εργαζόμενοι δηλαδή θα προσέρχονται μεν στις υπηρεσίες και στις θέσεις τους, αρνούμενοι όμως να συμμετέχουν στους προληπτικούς ελέγχους Με τον τρόπο αυτό δηλαδή, για δέκα ημέρες οι εφοριακοί θα …απεργούν εργαζόμενοι. Όπως υποστηρίζει στο εξώδικο η ΠΟΕ-ΔΟΥ, «η παρούσα κινητοποίηση δεν συνιστά γενική αποχή από την εργασία, αλλά αφορά αποκλειστικά και μόνο τα ανωτέρω ειδικά υπηρεσιακά καθήκοντα (…) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας». Γι’ αυτό, τονίζει, δεν πρέπει να έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα σε περίπτωση απεργίας, για ορισμό Προσωπικού Ασφαλείας κλπ.Ωστόσο έλεγχοι χωρίς ελεγκτές, δε γίνονται. Το σχέδιο της ΑΑΔΕ για τις ημέρες αυτές προέβλεπε καθολική κινητοποίηση και μετακινήσεις εφοριακών υπαλλήλων σε όλη την ελληνική επικράτεια, με στόχο να ακυρώσουν τον παράγοντα της «εντοπιότητας».Με άλλα λόγια, ένας εφοριακός πχ από την Πρέβεζα μπορεί να καλείται να κάνει έλεγχο σε beach bar της Πιερίας. Ενώ ταυτόχρονα, σε hot-spots όπως και VIP περιοχές η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος και η Κρήτη, η εξόρμηση των ελεγκτών πρέπει να είναι μαζική. Για το σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ έχει ήδη κλείσει εισιτήρια, δωμάτια, οχήματα μετακίνησης κλπ.Το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει: από τα «πανηγύρια» της φοροδιαφυγής και του παραεμπορίου, τις μαζικές διασκεδάσεις όπου διοχετεύονται νοθευμένα ποτά ή ακατάλληλα τρόφιμα, τις «αρπαχτές» σε βάρος τουριστών με αυθαίρετες χρεώσεις από επαγγελματίες σε λιμάνια, αεροδρόμια, παραλίες, χώρους εστίασης κλπ, μέχρι τις «πειραγμένες» αντλίες καυσίμων ή τα «μαύρα» POS και τις ταμειακές μηχανές που παθαίνουν ξαφνικά «απώλεια σύνδεσης» και επικοινωνίας με τους servers της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.Η ΑΑΔΕ δεν έχει δημοσιοποιήσει θέση για την κινητοποίηση, ούτε έχει γνωστοποιήσει πώς θα καλυφθεί ο προγραμματισμός των ελέγχων στη διάρκεια της αποχής.Όλα θα κριθούν ίσως σήμερα, καθώς η κινητοποίηση ξεκινούν από Δευτέρα και οι εργαζόμενοι έχουν πάρει ακόμα και εισιτήρια για να μεταβούν στα σημεία ελέγχου. Εφόσον υποβάλουν τις δηλώσεις συμμετοχής στην κινητοποίηση όπως τους καλεί η ΠΟΕ-ΔΟΥ, θα φανεί αν ή με ποιες τροποποιήσεις θα μπορέσει να «τρέξει» το πρόγραμμα ελέγχων.

Είναι ενδεικτικό ότι για να καλυφθούν περισσότερες από 110.000 υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες -όχι οδοιπορικά και αποζημιώσεις εκτός έδρας- για 873 στελέχη της νεοσύστατης ελεγκτικής ομάδας "ΔΕΟΣ" της ΑΑΔΕ, προβλέπεται να δοθούν πάνω από 800.000 ευρώ στο β΄εξάμηνο του έτους. Την ίδια περίοδο, για περίπου άλλους 4.000 εφοριακούς υπαλλήλους θα διατεθούν επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ.



Τι ζητούν

Με το εξώδικο με το οποίο η Πανελλήνια Ομοσπονδία των εφοριακών (ΠΟΕ-ΔΟΥ) προκήρυξε την «απεργία-αποχή», ζητάει, μεταξύ άλλων:



• λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.



• παροχή ασφαλών συνθηκών κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων.



• παύση της ανάθεσης οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων σε υπαλλήλους που δεν έχουν τέτοια υπηρεσιακή υποχρέωση.



• καταβολή του ελεγκτικού επιδόματος στους δικαιούχους.



• την ουσιαστική αμοιβή της υπερωριακής και της εκτός έδρας εργασίας.



• την ενίσχυση των υπηρεσιών με το αναγκαίο προσωπικό.



• τη διασφάλιση της λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών και την εγκατάλειψη κάθε σχεδίου περαιτέρω συρρίκνωσης ή κεντρικοποίησής τους.



Επιπλέον η ΠΟΕ-ΔΟΥ κάνει λόγο για: συνεχή εντατικοποίηση της εργασίας, υπερβάσεις του νομίμου ωραρίου, απλήρωτες ή ανεπαρκώς αμειβόμενες υπερωρίες, μη καταβολή του προβλεπόμενου ελεγκτικού επιδόματος, ανέφικτη και εξαντλητική στοχοθεσία, υπέρμετρες ευθύνες για τους εργαζομένους, έλλειψη ασφαλών συνθηκών κατά τους ελέγχους, χρήση ακατάλληλων ή επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων, απαίτηση χρήσης ιδίων μέσων για την άσκηση υπηρεσιακών καθηκόντων.



Παράλληλα στη «δήλωση συμμετοχής» στην κινητοποίηση, οι εργαζόμενοι καλούνται να υπογράψουν ότι «συντάσσονται ανεπιφύλακτα με τις διεκδικήσεις της ΠΟΕ-ΔΟΥ που αφορούν» στην ουσιαστική βελτίωση των μισθολογικών – εργασιακών συνθηκών και αλλά και «στο δίκαιο αίτημα να διατηρηθούν οι Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας με τη σημερινή τους μορφή, χωρίς να υλοποιηθεί το σχέδιο της Διοίκησης της ΑΑΔΕ για κεντρικοποίηση των υπηρεσιών».