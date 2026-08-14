Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 134 μεταναστών τα ξημερώματα στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Μετανάστες Κρήτη Γαύδος Ιεράπετρα

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 134 μεταναστών τα ξημερώματα στην Κρήτη

Η πρώτη λέμβος εντοπίστηκε νότια της Γαύδου και η δεύτερη νότια της Ιεράπετρας

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 134 μεταναστών τα ξημερώματα στην Κρήτη
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Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην πρώτη περίπτωση, 48 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 31 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο υπό τουρκική σημαία. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Λίγο αργότερα, σε δεύτερο περιστατικό, 86 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Η διάσωσή τους πραγματοποιήθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και οι 86 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
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