17χρονος σκότωσε μητέρα και αδελφό στις ΗΠΑ αφού έφτιαχνε ιστορίες στο ChatGPT για τη δολοφονία της οικογένειάς του
ΚΟΣΜΟΣ
Δολοφονία Μητέρα Αδερφός Chat GPT ΗΠΑ Μασαχουσέτη

17χρονος σκότωσε μητέρα και αδελφό στις ΗΠΑ αφού έφτιαχνε ιστορίες στο ChatGPT για τη δολοφονία της οικογένειάς του

Ο Αρτζούν Αραβίντ έφτιαχνε ιστορίες φαντασίας σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του, ανακοίνωσε η εισαγγελέας

17χρονος σκότωσε μητέρα και αδελφό στις ΗΠΑ αφού έφτιαχνε ιστορίες στο ChatGPT για τη δολοφονία της οικογένειάς του
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Για τον φόνο της 45χρονης μητέρας του και του 14χρονου αδελφού του συνελήφθη στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ ο 17χρονος Αρτζούν Αραβίντ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος πριν τη διπλή δολοφονία, είχε χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να δημιουργήσει ανατριχιαστικές «ιστορίες φαντασίας» σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του.

Η 45χρονη, Σούντα Βενκατεσάν, και ο 14χρονος, Σιντάρτ Αραβίντ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι της οικογένειας στο Άκτον της Μασαχουσέτης, το βράδυ της Τρίτης.



Όπως δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Μίντλσεξ, Μάριαν Ράιαν για τον 17χρονο που ήταν μαθητής λυκείου, είχε παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα «ανησυχητική συμπεριφορά» πριν από τις δολοφονίες, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας το chatbot τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσει «θεωρητικές ιδέες ή ιστορίες φαντασίας σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του».

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του 17χρονου επικοινώνησε με την αστυνομία και ανέφερε ότι ένας δάσκαλος που είχε έρθει για ιδιαίτερο μάθημα δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι. Ο σύζυγος της 45χρονης είχε μιλήσει για τελευταία φορά με τη σύζυγό του νωρίτερα εκείνο το πρωί, πριν φύγει για τη δουλειά.

Όταν η αστυνομία μπήκε στο σπίτι βρήκε τον 14χρονο νεκρό στον πρώτο όροφο, ενώ η μητέρα του εντοπίστηκε στο υπόγειο.

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Ο Αραβίντ, ο οποίος διέφυγε με το αυτοκίνητο της μητέρας του, συνελήφθη μια ημέρα αργότερα σε γειτονική πόλη όταν τον εντόπισαν αστυνομικοί σε τυχαίο έλεγχο έξω από κατάστημα.

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