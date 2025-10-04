Ο Έρικ Ντέιν αποκάλυψε πως ένας τραυματισμός στο κεφάλι τον ανάγκασε να μην εμφανιστεί στα βραβεία Emmy
Ο ηθοποιός ανακοίνωσε τη διάγνωσή του με την ALS (πλάγια μυατροφική σκλήρυνση) πριν από έξι μήνες - Πρόσφατα εθεάθη σε αναπηρικό αμαξίδιο και δυσκολευόταν να μιλήσει
Ένας τραυματισμός στο κεφάλι ήταν ο λόγος που ο Έρικ Ντέιν απουσίαζε από τα βραβεία Emmy 2025, όπου ήταν καλεσμένος.
Ο ηθοποιός αποκάλυψε το σοβαρό ατύχημα που υπέστη λίγο πριν εμφανιστεί στη σκηνή, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει βραβείο. Ο Ντέιν, ο οποίος ανακοίνωσε τη διάγνωσή του με ALS (πλάγια μυατροφική σκλήρυνση) πριν από έξι μήνες, εξήγησε ότι έπεσε μέσα στην κουζίνα του σπιτιού του και κατέληξε στο νοσοκομείο, αντί να βρεθεί στην τελετή απονομής.
Μιλώντας στην εφημερίδα «Washington Post» σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, ο Έρικ Ντέιν είπε: «Μου έκαναν ράμματα στο κεφάλι».
Ο ηθοποιός επρόκειτο να επανενωθεί στη σκηνή με τον συμπρωταγωνιστή του στο «Grey’s Anatomy», Τζέσε Γουίλιαμς, στη φετινή τελετή των Emmy στις 14 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η απουσία του είχε ως αποτέλεσμα ο Γουίλιαμς να παρουσιάσει το βραβείο μόνος του. Ο ίδιος δεν ανέφερε τίποτα για τον Ντέιν ούτε εξήγησε την απουσία του.
«Το ALS είναι μια σκληρή ασθένεια», πρόσθεσε ο Ντέιν. «Έχασα μια ευκαιρία που περίμενα με ανυπομονησία. Θα ήταν υπέροχο να ξαναδώ τον Τζέσε και να συναντηθώ ξανά με συναδέλφους μου, να παρουσιάσω ένα βραβείο μπροστά τους — το θεωρούσα μια ξεχωριστή στιγμή» συμπλήρωσε.
Λίγο μετά τη φετινή τελετή των Emmy, η σύζυγός του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, μίλησε για το πώς η οικογένειά τους αντιμετωπίζει τη διάγνωση. Όπως αποκάλυψε στο περιοδικό «People», οι δύο έφηβες κόρες τους παρακολουθούν συνεδρίες με ειδικούς, καθώς ο πατέρας τους δίνει τη μάχη με την ALS. «Είναι συνταρακτικό. Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος» ανέφερε.
Αν και η οικογένεια «παλεύει σκληρά», όπως είπε, αντιμετωπίζουν την κατάσταση «μέρα με τη μέρα». «Έχουμε επαγγελματίες θεραπευτές που μας βοηθούν, και προσπαθούμε να κρατήσουμε την ελπίδα μας, με αξιοπρέπεια, χάρη και αγάπη» εξήγησε η σύζυγός του.
Ο Έρικ Ντέιν ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2024 ότι διαγνώστηκε με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS), μια ασθένεια του νευρικού συστήματος που προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, προκαλώντας σταδιακή απώλεια μυϊκού ελέγχου και παράλυση.
Eric Dane reveals scary fall, hospital visit was why he missed ‘Grey’s Anatomy’ Emmys reunion https://t.co/nahq3LIFN2 pic.twitter.com/LMEMu4YwWH— New York Post (@nypost) October 3, 2025
Η εμφάνιση σε αναπηρικό αμαξίδιοΟι δηλώσεις του έρχονται λίγο μετά τη δέσμευσή του να «παλέψει μέχρι την τελευταία του πνοή» ενάντια στη νόσο, καθώς εθεάθη σε αναπηρικό αμαξίδιο να δυσκολεύεται να μιλήσει.
Eric Dane, 52, is now in a wheelchair and struggles to speak... as insiders give heartbreaking update on his decline https://t.co/9WLfqcYqhs— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 30, 2025
