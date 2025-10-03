Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο
Ο Βρετανός σταρ μοιράστηκε στιγμές από τη χθεσινή εμφάνισή του, την προτελευταία στάση της ευρωπαϊκής του περιοδείας
Φωτογραφίες από την εμφάνισή του στο Καλλιμάρμαρο δημοσίευσε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, τον οποίο απόλαυσαν το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου χιλιάδες θαυμαστές σε μία μοναδική συναυλία που έδωσε.
Ο Βρετανός σταρ ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, στην προτελευταία στάση της ευρωπαϊκής του περιοδείας.
Σε ανάρτηση που έκανε ο Γουίλιαμς την Παρασκευή, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε στιγμές τόσο από την παρουσία του στη σκηνή όσο και από το Παναθηναϊκό Στάδιο, στο οποίο βρέθηκαν 32.000 θαυμαστές του. Σε ένα στιγμιότυπο εμφανίζεται αγκαλιά με τη Λάουρα Παουζίνι.
Η συναυλία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 23:30, με τον Γουίλιαμς να ερμηνεύει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του που έχουν αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στη διεθνή μουσική σκηνή. Από το «Angels» και το «Let Me Entertain You» μέχρι πιο πρόσφατα κομμάτια του, ο καλλιτέχνης ξεσήκωσε το κοινό.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Βρετανός σταρ ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, στην προτελευταία στάση της ευρωπαϊκής του περιοδείας.
Σε ανάρτηση που έκανε ο Γουίλιαμς την Παρασκευή, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε στιγμές τόσο από την παρουσία του στη σκηνή όσο και από το Παναθηναϊκό Στάδιο, στο οποίο βρέθηκαν 32.000 θαυμαστές του. Σε ένα στιγμιότυπο εμφανίζεται αγκαλιά με τη Λάουρα Παουζίνι.
Η συναυλία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 23:30, με τον Γουίλιαμς να ερμηνεύει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του που έχουν αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στη διεθνή μουσική σκηνή. Από το «Angels» και το «Let Me Entertain You» μέχρι πιο πρόσφατα κομμάτια του, ο καλλιτέχνης ξεσήκωσε το κοινό.
Δείτε την ανάρτησή του
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα