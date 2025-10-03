Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο: Τα τραγούδια που διάλεξε ο «αλήτης της ποπ», το σόου με το κοινό και η... Χάιδω

Για δυο ώρες και ένα τέταρτο αυτός ο γοητευτικός τυπάς τα έδωσε όλα, τραγουδώντας από Sinatra μέχρι Village People, ενώ έδωσε κανονική παράσταση με μια κυρία από τη Θεσσαλονίκη στην οποία τραγούδησε up, close and personal