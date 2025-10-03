Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο: Τα τραγούδια που διάλεξε ο «αλήτης της ποπ», το σόου με το κοινό και η... Χάιδω
Για δυο ώρες και ένα τέταρτο αυτός ο γοητευτικός τυπάς τα έδωσε όλα, τραγουδώντας από Sinatra μέχρι Village People, ενώ έδωσε κανονική παράσταση με μια κυρία από τη Θεσσαλονίκη στην οποία τραγούδησε up, close and personal
Ο ουρανός πάνω από το Καλλιμάρμαρο γύρω στις οχτώ η ώρα ήταν μαύρος, αλλά αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που ένοιαζε τον κόσμο που ερχόταν για να απολαύσει τον Robbie Williams στην προτελευταία συναυλία της ευρωπαϊκής του περιοδείας.
Μια ώρα πριν εμφανιστεί ο γράφων είχε την ευκαιρία να συναντήσει για λίγα λεπτά τον σταρ που μάζεψε επί τρεις συνεχόμενες μέρες 390.000 κόσμο στο Knebworth τον Αύγουστο του 2003 και μπήκε στα ρεκόρ Guinness για το πιο γρήγορα sold out παγκόσμιας περιοδείας.
Στα 51 του χρόνια αυτός ο δανδής-αλήτης της pop που δεν έχει πλέον να αποδείξει τίποτε σε κανέναν, μου είπε πόσο χαίρεται που βρίσκεται ξανά στην Αθήνα και θα εμφανιστεί σε αυτό το εμβληματικό στάδιο το οποίο φωτογράφισε όταν έφτασε νωρίς το απόγευμα.
Οι 32.000 θεατές-υπήρξαν πολλοί ειδικά από την επαρχία που δεν κατέβηκαν φοβούμενοι την βροχή-τον υποδέχτηκαν στις εννιά με αποθεωτικό χειροκρότημα και ουρλιαχτά και αυτός φρόντισε να τους αποζημιώσει με μια εξαιρετική μουσικοχορευτική παράσταση.
Μας ευχαρίστησε ουκ ολίγες φορές για την αγάπη που του έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, «έπαιξε» με τον κόσμο-ένας Νίκος δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτό το βράδυ με την πλάκα του παλιού εραστή που του έστησε ο Robbie και το πρόσωπο του να δεσπόζει ταυτόχρονα στις γιγαντοοθόνες-ενώ τήρησε και αυτό που είχε πει στον γράφοντα πριν πέντε μήνες.
Τραγούδησε μόνο για τους Έλληνες φίλους του το «Me and my monkey», ένα τραγούδι που δεν το λέει σε καμία άλλη συναυλία του στο εξωτερικό, εκτός από την Ελλάδα με τον κόσμο να τον αποθεώνει και να τραγουδάει το ρεφρέν.
Ζήτησε μάλιστα συγνώμη που το 2023 δεν το είπε και μας ενημέρωσε ότι είμαστε οι μόνοι που το λατρεύουμε κάτι που τον συγκινεί ιδιαίτερα.
Ναι υπήρχαν κι αυτοί οι λίγοι που έλεγαν μετά ότι βαρέθηκαν, αλλά αν δεν είσαι fan του συγκεκριμένου τυπά μην πας να τον δεις, γιατί απλά δεν θα μπεις ποτέ στη mentality που έχει εδώ και δεκαετίες ο Robbie, αυτή που τον έχρισε παγκόσμιο και όχι εγχώριο σταρ της μουσικής.
Ήταν το σημείο που μας είπε ότι αν ο εκλιπών ήταν ο βασιλιάς της pop αυτός δεν χρειάζεται τον συγκεκριμένο τίτλο γιατί είναι ο βασιλιάς της διασκέδασης, ενώ μας σύστησε την μπάντα του με ένα ποτ-πουρί που περιελάμβανε ακόμη και το αξέχαστο YMCA των Village People.
Στα highlights της χθεσινής παράστασης του Robbie ήταν ο διάλογος με τον….εαυτό του στην εφηβική ηλικία, οι ασύλληπτες κορώνες του στο «New York-New York» και στο «My way» που άφησαν κόσμο με το στόμα ανοιχτό και φυσικά η αφιέρωση στην Χάιδω.
Μια κυρία από την Θεσσαλονίκη την οποία επέλεξε για να της πει το «She’ s the one» αφού πρώτα εκτυλίχθηκε ένας απολαυστικός διάλογος μεταξύ τους, στον οποίο αναφέρθηκε και ο σύζυγος της κυρίας.
«Κώστα αν με ακούς» είπε ο Robbie «αυτή την στιγμή είμαι με τη γυναίκα σου και δεν μπορείς να κάνεις γι αυτό» είπε μεταξύ πολλών άλλων αυτός ο γητευτής της pop που μας χαιρέτησε ντυμένος στα λευκά με το «Angels» μέσα σε αποθέωση από ένα κοινό που ήξερε ακριβώς ποιον πήγε να δει για τρίτη φορά μέσα σε δέκα χρόνια.
Ναι υπήρχαν κι αυτοί οι λίγοι που έλεγαν μετά ότι βαρέθηκαν, αλλά αν δεν είσαι fan του συγκεκριμένου τυπά μην πας να τον δεις, γιατί απλά δεν θα μπεις ποτέ στη mentality που έχει εδώ και δεκαετίες ο Robbie, αυτή που τον έχρισε παγκόσμιο και όχι εγχώριο σταρ της μουσικής.
Το ποτ πουρί και η ΧάιδωΕκτός από τα δικά του hit ο Williams δεν είχε κανένα πρόβλημα να τραγουδήσει από Bon Jovi και Metallica-η εισαγωγή και μόνο του Enter Sadman τρέλανε κόσμο-μέχρι το «Beat it» του Michael Jackson.
Ήταν το σημείο που μας είπε ότι αν ο εκλιπών ήταν ο βασιλιάς της pop αυτός δεν χρειάζεται τον συγκεκριμένο τίτλο γιατί είναι ο βασιλιάς της διασκέδασης, ενώ μας σύστησε την μπάντα του με ένα ποτ-πουρί που περιελάμβανε ακόμη και το αξέχαστο YMCA των Village People.
