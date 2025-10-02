Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Φέτος, πέρσι και πρόπερσι δεν είχα κάποια πρόταση για την τηλεόραση, αλλά δεν με δυσαρεστεί πια
Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Φέτος, πέρσι και πρόπερσι δεν είχα κάποια πρόταση για την τηλεόραση, αλλά δεν με δυσαρεστεί πια
Δεν θα ήμουν χαρούμενη αν παρουσίαζα μια εκπομπή που δεν με αφορά, πρόσθεσε
Για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει δεχτεί τηλεοπτικές προτάσεις μίλησε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου. Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και εξήγησε πως δεν της φαίνεται καθόλου περίεργο, ούτε τη δυσαρεστεί.
«Φέτος δεν είχα κάποια πρόταση. Ούτε πέρσι, ούτε πρόπερσι. Δεν με δυσαρεστεί πια. Στις αρχές μου φαινόταν παράξενο. Τώρα όχι», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για την εκπομπή που θα παρουσιάσει η Σοφία Μουτίδου στο Open, με την Έλενα Χριστοπούλου και τη Δάφνη Καραβοκύρη κι έχει στοιχεία από το Booth, στο οποίο συμμετείχε κι η ίδια.
«Το να παρουσιάσω μια εκπομπή που δεν με αφορά, δεν θα ήμουν χαρούμενη. Αν με αφορούσε, θα ήμουν πολύ χαρούμενη. Νομίζω ότι είναι λάθος να μπει κάποιος στη διαδικασία να κρίνει πριν δει ένα αποτέλεσμα. Δεν έχω να κρίνω κάτι. Εύχομαι να περάσουν τόσο ωραία, όσο περάσαμε εμείς στο Booth», τόνισε.
