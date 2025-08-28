Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Φώτης Μπενάρντο ποζάρουν αγκαλιά στις διακοπές τους λίγο μετά τη 12η επέτειό τους
Το ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο νησί, ενώ μοιράζεται υλικό με τους διαδικτυακούς του φίλους
Συνεχίζουν τις διακοπές τους η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Φώτης Μπενάρντο, μετά την 12η επέτειό τους που γιόρτασαν την Τρίτη 26 Αυγούστου. Το ζευγάρι βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Κρήτη και απολαμβάνει το διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ και σε κάθε ευκαιρία, φροντίζουν να εκφράζουν ο ένας τον έρωτά του στον άλλο. Σε νέα ανάρτηση που έκανε η ηθοποιός στα social media, δημοσίευσε ένα κοινό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, ενώ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους κι άλλες στιγμές από τις διακοπές τους.
Πιο συγκεκριμένα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ανέβασε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και στη λεζάντα, με την οποία τις συνόδευσε έγραψε: «Τίποτα δεν γεμίζει την καρδιά μου περισσότερο από το να είμαι με την παρέα μου στο αγαπημένο μας μέρος».
