Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου τραγούδησε στη σκηνή με τον σύζυγό της: «Ήταν ένα όνειρό μου πριν ακόμα συμπορευτούμε στη ζωή» έγραψε
Η ηθοποιός ανέφερε ότι ανάμεσα στους θεατές της συναυλίας βρίσκονταν οι δύο κόρες που έχει αποκτήσει με τον μουσικό
Με τον σύζυγό της, Φώτη Μπερνάντο τραγούδησε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, καθώς ανέβηκε στη σκηνή σε πρόσφατη συναυλία του, δηλώνοντας πως εκπλήρωσε ένα όνειρο που είχε προτού γίνουν ζευγάρι.
Η ηθοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από το live που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο. Η ίδια ανέφερε ότι ανάμεσα στους θεατές βρίσκονταν και οι κόρες που έχει αποκτήσει με τον μουσικό.
Όπως έγραψε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram: «Να μοιράζομαι τη σκηνή μαζί σου ήταν όνειρο από πριν ακόμα συμπορευτούμε στη ζωή. Φόρος τιμής στον Όζι Όσμπορν μαζί με τους SiXforNinE, στην πόλη μου, και τα παιδιά μας στο κοινό. Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί».
