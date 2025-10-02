Οι Spice Girls απέτισαν φόρο τιμής στον χορογράφο Πολ Ρόμπερτς: «Ακτινοβολούσε θετικότητα»
Ο Πολ Ρόμπερτς είχε συνεργαστεί με πολλούς διάσημους καλλιτέχνες όπως η Ντόλι Πάρτον, ο Εντ Σίραν και ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ
Φόρο τιμής στον Πολ Ρόμπερτς απέτισαν οι Spice Girls. Ο χορογράφος απεβίωσε σε ηλικία 52 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό αποτύπωμα στον χώρο του χορού. Μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram, το συγκρότημα τόνισε ότι ο Πολ Ρόμπερτς «ακτινοβολούσε ευτυχία και θετικότητα».
Για περισσότερα από 25 χρόνια, ο Πολ Ρόμπερτς υπήρξε βασική φυσιογνωμία στον χώρο της χορογραφίας, δημιουργώντας χορευτικές φιγούρες για μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής. «Η δημιουργικότητά του, το πάθος και η χαρά του για τη ζωή ήταν εμφανή σε όλες τις συναυλίες μας. Εκτός από απίστευτα ταλαντούχος, ο Πολ ήταν απλά ένας υπέροχος άνθρωπος», αναφέρεται στην ανάρτηση των Spice Girls.
Ο χορογράφος συνεργάστηκε στην περιοδεία επανένωσης του γυναικείου συγκροτήματος το 2019 και έχει δουλέψει επίσης, με αστέρες όπως οι One Direction, ο Χάρι Στάιλς και η Κέιτι Πέρι. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον σύντροφό του, Φιλ Γκρίφιν, ο οποίος ανέφερε ότι «το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου 2025, μετά από μια θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο, ο Πολ έφυγε από τη ζωή ήσυχα στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του».
Τα τελευταία του έργα περιλάμβαναν τη συνεργασία με τον Πιτ Τάουνσεντ στο μπαλέτο του «Quadrophenia». Ο Πολ Ρόμπερτς είχε συνεργαστεί επίσης με καλλιτέχνες όπως η Ντόλι Πάρτον, ο Εντ Σίραν και ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ.
Ένα από τα πιο αξέχαστα έργα του ήταν η χορογραφία του Χάρι Στάιλς στο μουσικό βίντεο «Treat People With Kindness», στο οποίο συμμετείχε και η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ. Το βίντεο, που γυρίστηκε λίγο πριν από την πανδημία της COVID-19, έγινε σύμβολο ανέμελης χαράς, αποτέλεσμα της ιδιαίτερης χημείας μεταξύ του Στάιλς και της Γουόλερ-Μπριτζ, όπως είχε τονίσει ο ίδιος ο Ρόμπερτς.
Ένα από τα πιο αξέχαστα έργα του ήταν η χορογραφία του Χάρι Στάιλς στο μουσικό βίντεο «Treat People With Kindness», στο οποίο συμμετείχε και η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ. Το βίντεο, που γυρίστηκε λίγο πριν από την πανδημία της COVID-19, έγινε σύμβολο ανέμελης χαράς, αποτέλεσμα της ιδιαίτερης χημείας μεταξύ του Στάιλς και της Γουόλερ-Μπριτζ, όπως είχε τονίσει ο ίδιος ο Ρόμπερτς.
