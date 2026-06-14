Θεσσαλονίκη: Πάνω από 800 χορευτές μαζεύτηκαν για να καταρρίψουν το Ρεκόρ Γκίνες με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου

Η εκδήλωση προετοιμάστηκε από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ) και σύμφωνα με τους διοργανωτές, μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή στηρίζεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την άνοια και τη νόσο Alzheimer, προάγεται η συμμετοχή, η κίνηση και η ψυχική ευεξία, ενώ αναδεικνύεται η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.«Στην Αριστοτελους, στην εμβληματική μας πλατεία, δε θα σπάσουμε μόνο το ρεκόρ γκίνες αλλά θα στείλουμε και ένα μήνυμα για το Alzheimer», τόνισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελίδης, σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει «με έναν κατεξοχήν ελληνικό χώρο όπως είναι το ζεϊμπέκικο».Οπως επεσήμαναν οι διοργανωτές, πρόκειται για μια δράση που μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης, ελπίδας και αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας παράλληλα ένα από τα πιο εμβληματικά στοιχεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, το ζεϊμπέκικο.