Θεσσαλονίκη: Πάνω από 800 χορευτές μαζεύτηκαν για να καταρρίψουν το Ρεκόρ Γκίνες με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου
Θεσσαλονίκη: Πάνω από 800 χορευτές μαζεύτηκαν για να καταρρίψουν το Ρεκόρ Γκίνες με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου
Η εκδήλωση προετοιμάστηκε από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ)
Από χορευτές όλων των ηλικιών που ετοιμάζονται να καταρρίψουν το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου, έχει πλημμυρίσει
η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
Μετατρέποντας την πλατεία σε μια μεγάλη πίστα χώρου και υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργύρου και συγκεκριμένα του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη», πλήθος χορευτών συγκεντρώθηκαν για να χορέψουν ζεϊμπέκικο και να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στο μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο.
Το προηγούμενο ρεκόρ το κατέχει η Κύπρος εκεί όπου 754 άτομα χόρεψαν συγχρονισμένα το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», με τη Θεσσαλονίκη να αισιοδοξεί πως μπορεί να το καταρρίψει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 800 άτομα.
Για τον σκοπό αυτό, κόσμος όλων των ηλικιών από Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας όπως Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλία αλλά και από άλλες χώρες όπως Νορβηγία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.α. ήρθαν να γίνουν μια ομάδα και να χορέψουν όλοι μαζί συγχρονισμένα μια ειδικά σχεδιασμένη χορογραφία.
Μόλις ολοκληρωθεί η χορογραφία, θα γνωρίζουν οι διοργανωτές αν έσπασαν το ρεκόρ που μέχρι στιγμής κατέχει η Κύπρος με τη συμμετοχή 754 ατόμων. Το παρόν δίνει και κριτής από το ρεκόρ Guinness προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία.
η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
Μετατρέποντας την πλατεία σε μια μεγάλη πίστα χώρου και υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργύρου και συγκεκριμένα του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη», πλήθος χορευτών συγκεντρώθηκαν για να χορέψουν ζεϊμπέκικο και να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στο μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο.
Το προηγούμενο ρεκόρ το κατέχει η Κύπρος εκεί όπου 754 άτομα χόρεψαν συγχρονισμένα το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», με τη Θεσσαλονίκη να αισιοδοξεί πως μπορεί να το καταρρίψει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 800 άτομα.
Για τον σκοπό αυτό, κόσμος όλων των ηλικιών από Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας όπως Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλία αλλά και από άλλες χώρες όπως Νορβηγία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.α. ήρθαν να γίνουν μια ομάδα και να χορέψουν όλοι μαζί συγχρονισμένα μια ειδικά σχεδιασμένη χορογραφία.
Μόλις ολοκληρωθεί η χορογραφία, θα γνωρίζουν οι διοργανωτές αν έσπασαν το ρεκόρ που μέχρι στιγμής κατέχει η Κύπρος με τη συμμετοχή 754 ατόμων. Το παρόν δίνει και κριτής από το ρεκόρ Guinness προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία.
Η εκδήλωση προετοιμάστηκε από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ) και σύμφωνα με τους διοργανωτές, μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή στηρίζεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την άνοια και τη νόσο Alzheimer, προάγεται η συμμετοχή, η κίνηση και η ψυχική ευεξία, ενώ αναδεικνύεται η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.
«Στην Αριστοτελους, στην εμβληματική μας πλατεία, δε θα σπάσουμε μόνο το ρεκόρ γκίνες αλλά θα στείλουμε και ένα μήνυμα για το Alzheimer», τόνισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελίδης, σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει «με έναν κατεξοχήν ελληνικό χώρο όπως είναι το ζεϊμπέκικο».
Οπως επεσήμαναν οι διοργανωτές, πρόκειται για μια δράση που μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης, ελπίδας και αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας παράλληλα ένα από τα πιο εμβληματικά στοιχεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, το ζεϊμπέκικο.
«Στην Αριστοτελους, στην εμβληματική μας πλατεία, δε θα σπάσουμε μόνο το ρεκόρ γκίνες αλλά θα στείλουμε και ένα μήνυμα για το Alzheimer», τόνισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελίδης, σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει «με έναν κατεξοχήν ελληνικό χώρο όπως είναι το ζεϊμπέκικο».
Οπως επεσήμαναν οι διοργανωτές, πρόκειται για μια δράση που μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης, ελπίδας και αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας παράλληλα ένα από τα πιο εμβληματικά στοιχεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, το ζεϊμπέκικο.
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