Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Δείτε βίντεο: Βρετανοί πεζοναύτες κάνουν ρεσάλτο σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη
Δείτε βίντεο: Βρετανοί πεζοναύτες κάνουν ρεσάλτο σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη
«Φέρεται να βοηθούσε μυστικά στη χρηματοδότηση του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία», αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας - Η επιχείρηση διήρκεσε συνολικά έξι ώρες
Σε μια εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση που διήρκεσε έξι ώρες και πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μάγχη, Βρετανοί πεζοναύτες πραγματοποίησαν ρεσάλτο σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο το οποίο φέρεται να ανήκει στον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο».
Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, η επιχείρηση στο δεξαμενόπλοιο «Smyrtos» χαρακτηρίζεται «πρώτη στο είδος της» και υποστηρίχθηκε από ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, καθώς και από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος (NCA).
Σε ανακοίνωσή του στο Χ το βρετανικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει:
«Αυτό το πρωί, οι βρετανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μάγχη, το οποίο φέρεται να βοηθούσε μυστικά στη χρηματοδότηση του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία. Πρόκειται για την πρώτη επιχείρηση αυτού του είδους που ηγούνται οι βρετανικές δυνάμεις, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: δεν υπάρχει πουθενά να κρυφτεί κανείς».
Δείτε το βίντεο από το ρεσάλτο στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο:
Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επιχείρηση πλήγμα σε όσους χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας, τονίζοντας ότι «Παρά τις προσπάθειες του Πούτιν να αποφύγει τις κυρώσεις, δεν θα τον αφήσουμε να τη γλιτώσει».
Μάλιστα κοινοποίησε και βίντεο με καρέ από το εσωτερικό του πλοίου αμέσως μετά την έφοδο των πεζοναυτών.
Το τάνκερ θα τεθεί υπό κράτηση και θα οδηγηθεί στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Αγγλίας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες, ανέφερε η κυβερνητική ανακοίνωση μετά την επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε σε στενή συνεργασία με τους Γάλλους.
Σημειώνεται ότι η επιχείρηση πραγματοποιείται σε περίοδο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις αμυντικές δαπάνες, μετά την αποχώρηση δύο υπουργών Άμυνας και καταγγελίες για ανεπαρκή χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, η επιχείρηση στο δεξαμενόπλοιο «Smyrtos» χαρακτηρίζεται «πρώτη στο είδος της» και υποστηρίχθηκε από ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, καθώς και από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος (NCA).
Σε ανακοίνωσή του στο Χ το βρετανικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει:
«Αυτό το πρωί, οι βρετανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μάγχη, το οποίο φέρεται να βοηθούσε μυστικά στη χρηματοδότηση του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία. Πρόκειται για την πρώτη επιχείρηση αυτού του είδους που ηγούνται οι βρετανικές δυνάμεις, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: δεν υπάρχει πουθενά να κρυφτεί κανείς».
Δείτε το βίντεο από το ρεσάλτο στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο:
Ο «σκιώδης στόλος» αποτελείται από παλαιότερα και συχνά κακοσυντηρημένα πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου με στόχο την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων. Τα πλοία φέρεται να απενεργοποιούν συστήματα εντοπισμού και να αποκρύπτουν την πραγματική προέλευση των φορτίων τους.
This morning, UK forces boarded a Russian tanker in the English Channel that was secretly helping to bankroll Putin's war in Ukraine.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 14, 2026
The first operation of its kind led by British forces, and a clear message: there is nowhere to hide. pic.twitter.com/RQdw7bmuQw
Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επιχείρηση πλήγμα σε όσους χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας, τονίζοντας ότι «Παρά τις προσπάθειες του Πούτιν να αποφύγει τις κυρώσεις, δεν θα τον αφήσουμε να τη γλιτώσει».
Μάλιστα κοινοποίησε και βίντεο με καρέ από το εσωτερικό του πλοίου αμέσως μετά την έφοδο των πεζοναυτών.
Despite Putin’s best efforts to evade sanctions, we will not let him get away with it. pic.twitter.com/IIW3Cv2ENQ— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026
Το τάνκερ θα τεθεί υπό κράτηση και θα οδηγηθεί στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Αγγλίας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες, ανέφερε η κυβερνητική ανακοίνωση μετά την επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε σε στενή συνεργασία με τους Γάλλους.
Σημειώνεται ότι η επιχείρηση πραγματοποιείται σε περίοδο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις αμυντικές δαπάνες, μετά την αποχώρηση δύο υπουργών Άμυνας και καταγγελίες για ανεπαρκή χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων.
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