Η Φραν Ντρέσερ τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ στα 68α γενέθλιά της
Φραν Ντρέσερ Αστέρι της Δόξας

Η Φραν Ντρέσερ τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ στα 68α γενέθλιά της

Για την πολυετή προσφορά της στην υποκριτική, όσο και για τη δυναμική της θητεία ως πρώην πρόεδρος της SAG-AFTRA

Η Φραν Ντρέσερ τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ στα 68α γενέθλιά της
Πέννυ Λουπάκη
Σε μια λαμπερή τελετή που συνέπεσε με τα 68α γενέθλιά της, η Φραν Ντρέσερ έλαβε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, το 2.822ο στη σειρά, στην κατηγορία Κινηματογραφικών Ταινιών. Η Αμερικανίδα ηθοποιός, σκηνοθέτις και παραγωγός τιμήθηκε τόσο για την πολυετή προσφορά της στην υποκριτική, όσο και για τη δυναμική της θητεία ως πρώην πρόεδρος της SAG-AFTRA.

Η εκδήλωση περιλάμβανε μια συγκινητική μίνι επανένωση με τις δύο «θετές κόρες» της από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά The Nanny, που είχε συνδημιουργήσει με τον πρώην σύζυγό της, Πίτερ Μαρκ Τζέικομπσον, ο οποίος και ήταν ο οικοδεσπότης της τελετής.

Η Φραν Ντρέσερ, τιμώντας τον εμβληματικό της ρόλο ως Fran Fine (1993–1999), εμφανίστηκε με εφαρμοστό λεοπάρ φόρεμα και ολοκλήρωσε το λουκ με το χαρακτηριστικό κόκκινο κραγιόν. Φανερά συγκινημένη, ευχαρίστησε φίλους και οικογένεια, τονίζοντας ότι «όλα όσα ακούγονται για το Χόλιγουντ είναι αλήθεια» και προσθέτοντας: «Είναι η γη των ονείρων, αλλά το να παραμείνεις προσγειωμένος και αληθινός είναι επιτακτικό. Είναι απαραίτητο να κρατάτε τους παλιούς φίλους κοντά σας και να μην ξεχνάτε ποτέ από πού ξεκινήσατε».

Η σταρ υπογράμμισε επίσης τη σημασία της αυτοεκτίμησης: «Πρέπει να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου ανεξάρτητα από την απόρριψη ή τον έπαινο» και συμπλήρωσε πως «όσους συναντάς στο δρόμο σου και όσα σου συμβαίνουν είναι ευκαιρίες στο ταξίδι της αυτοβελτίωσής σου».

Η Νίκολ Τομ, που υποδύθηκε την Maggie Sheffield στην εμβληματική σειρά, ανέβηκε στο βήμα μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της Μάντελιν Ζίμα και περιέγραψε τη Ντρέσερ ως «δυνατή, ειλικρινή, πολύχρωμη και γεμάτη καλοσύνη». Η Ζίμα πρόσθεσε: «Είναι η λαμπερή θεία, η μαμά που τα λέει έξω από τα δόντια, η καλύτερη φίλη που σου επισημαίνει πότε η εμφάνισή σου χρειάζεται λίγο ακόμα λεοπάρ και η γειτόνισσα της οποίας το γέλιο ακούς μέσα από τον τοίχο».

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Ντρέσερ θα υποδυθεί τη μητέρα του Τίμοθι Σαλαμέ στην πολυαναμενόμενη ταινία Marty Supreme του Τζος Σαφντί, που θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες ανήμερα

