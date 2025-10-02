Γιάννης Μπέζος για τη Ναταλία Τσαλίκη: Δυσκολεύτηκα πολύ να μάθω να ακούω στον γάμο μου
Γιάννης Μπέζος για τη Ναταλία Τσαλίκη: Δυσκολεύτηκα πολύ να μάθω να ακούω στον γάμο μου
Δεν ασχολούμαστε με ζήλιες και ανταγωνισμούς, στη δική μας περίπτωση είμαστε… αλλού, πρόσθεσε
Για τη στάση που θεωρεί πως πρέπει να κρατούν οι ηθοποιοί απέναντι στη δημοσιότητα και στα μέσα μίλησε ο Γιάννης Μπέζος, ασκώντας κριτική στην υπερβολική έκθεση στα social media και στη «showbiz της πλάκας», όπως τη χαρακτήρισε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι ηθοποιοί λόγω του έντονου ανταγωνισμού, ενώ σχολίασε και το τηλεοπτικό τοπίο. Eπιπλέον, ο ηθοποιός μίλησε για τον γάμο, αναφέροντας πόσο σημαντικό είναι να ακούει ο ένας τον άλλο, πράγμα που ο ίδιος δεν έκανε με τη Ναταλία Τσαλίκη.
Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» και πέρα από τις αναφορές του στους ηθοποιούς και την τηλεόραση, μίλησε για τον θεσμό του γάμου, τονίζοντας τα θετικά στοιχεία που, όπως είπε, μπορούν να απογειώσουν μια σχέση. «Το μεγαλύτερο θετικό του γάμου είναι ότι σου δημιουργεί έναν χώρο και έναν χρόνο που δεν μπορείς να τον καταλάβεις όταν δεν είσαι παντρεμένος. Σου δίνει κάποια περιθώρια κι αν ο γάμος είναι επιτυχημένος, αν μπορείς να συνομιλείς με αυτόν που ζεις, είναι μαγικό», σημείωσε.
Ο ηθοποιός περιέγραψε τον γάμο ως μια κοινή πορεία που φέρνει κοντά δύο ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα: «Σε βάζει σε ένα ενιαίο γήπεδο, μοιράζεσαι τον χώρο, τη μυρωδιά, ένα φαγητό, τις ίδιες αγωνίες… Βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν αναταράξεις γιατί έτσι είναι και πιο δημιουργικά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι με επιμονή κι αν μάθεις να ακούς λίγο παραπάνω, τα πράγματα πάνε καλά». Δεν δίστασε μάλιστα να παραδεχτεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ίδιος. «Εγώ δυσκολεύτηκα πολύ να ακούω στον γάμο μου. Στη δική μας περίπτωση είμαστε… αλλού. Δεν ασχολούμαστε με ζήλιες και ανταγωνισμούς», είπε.
Με το θέμα στη συνέχεια να φτάνει στους ηθοποιούς, ο Γιάννης Μπέζος τόνισε: «Όταν ένας ηθοποιός δεν χαίρεται να πηγαίνει σε δεξιώσεις και είναι λίγο αλλού, κυρίως μόνο αυτός θα τα καταφέρει». Όταν η δημοσιογράφος επισήμανε ότι «υπάρχει η εντύπωση ότι οι ηθοποιοί πρέπει να κυκλοφορούν, να βρίσκονται στις ειδήσεις και στα social media», εκείνος απάντησε με αιχμηρό τρόπο: «Αυτό ονομάζεται "κονσομασιόν" και είναι αμερικανιές της πλάκας. Αυτή είναι η κακή εκδοχή της showbiz που λένε. Οι ηθοποιοί είναι καλύτεροι σήμερα. Το δύσκολο για τους νέους ηθοποιούς είναι ότι είναι πάρα πολλοί. Βέβαια, είναι περισσότερες και οι ευκαιρίες τώρα».
Παράλληλα, επισήμανε ότι ο ίδιος επιλέγει με προσοχή πότε και πού θα μιλήσει δημόσια: «Δεν κάνω παντού δηλώσεις. Δεν εμφανίζονται πια με το μικρόφωνο, εξαφανίζονται. Δεν μιλώ παντού, έχω πολλές ευκαιρίες, αλλά κάνω μια επιλογή όταν έχω κάτι να πω. Δεν υπήρξα πιο φοβικός παλιά».
Μιλώντας για τα μέσα και το τοπίο της τηλεόρασης, υπογράμμισε ότι δεν έχει αλλάξει η ισορροπία ανάμεσα στο ουσιαστικό και στο επιφανειακό. «Δεν έχουμε περάσει σε μια πιο ήρεμη φάση των μέσων. Παραμένει η ανοησία, όπως παραμένουν και πράγματα που είναι πιο ουσιαστικά. Στην τηλεόραση νομίζω ότι χρειάζονται όλα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Δηλαδή, βεβαίως και θα ασχοληθούμε και με πιο ελαφρά πράγματα, αλλά δεν μπορεί να είναι και ο κανόνας».
