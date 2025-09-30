Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Αννίτα Πάνια για Νίκο Καρβέλα: Είναι εξωγήινος, ό,τι γράφει έχει επιτυχία
Αννίτα Πάνια για Νίκο Καρβέλα: Είναι εξωγήινος, ό,τι γράφει έχει επιτυχία
Τον αγαπώ πολύ, τον θαυμάζω, τον σέβομαι, τον γουστάρω, δήλωσε η παρουσιάστρια για τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της
Την αγάπη της και τον σεβασμό της για τον Νίκο Καρβέλα εξέφρασε η Αννίτα Πάνια, δηλώνοντας ότι «τον γουστάρει». Η πρώην σύζυγος και μητέρα του γιου του, Ανδρέα, χαρακτήρισε «εξωγήινο» τον συνθέτη που, όπως είπε, κάθε του κομμάτι γίνεται επιτυχία. Απόρησε μάλιστα αν κάποια δημιουργία του δεν θα αποδειχτεί πετυχημένη.
«Αυτός ο άνθρωπος ό,τι γράψει έχει επιτυχία. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτόν. Θα ήθελα, δηλαδή, να δω να γράφει κάτι που δεν θα κάνει επιτυχία. Είναι απίστευτος αυτός, είναι εξωγήινος, τον αγαπώ πολύ, τον θαυμάζω, τον σέβομαι, τον γουστάρω», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.
Όσον αφορά στην καλή σχέση που διατηρεί τόσο με τον Νίκο Καρβέλα όσο και με την πρώτη του σύζυγο, Άννα Βίσση, η παρουσιάστρια σχολίασε: «Αγαπιόμαστε όλοι εμείς. Έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ. Το παράλογο μας φαίνεται νορμάλ και το νορμάλ παράλογο. Το νορμάλ θεωρούν οι άνθρωποι πως είναι, όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι, να αρχίζουν τα δικαστήρια, τη μανούρα, την ξεφτίλα και το αυτόφωρο. Κάτσε και σκέψου το λίγο αυτό. Έχουμε αρχίσει να παραλογιζόμαστε», σημείωσε.
Η Αννίτα Πάνια εξήγησε ότι η ενασχόλησή της με την τηλεόραση προέκυψε ως μια μορφή αντίδρασης και εκτόνωσης. «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα. Πήγα να κάνω τηλεόραση ως εκτόνωση, δεν καταλάβαινα, απλώς πέρναγα ωραία», σημείωσε.
Μιλώντας για τα 30 χρόνια παρουσίας που συμπληρώνει στην τηλεόραση, η Αννίτα Πάνια θυμήθηκε την πρώτη μέρα που βρέθηκε μπροστά στις κάμερες. «Φέτος γιορτάζω 30 χρόνια στην τηλεόραση. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που βγήκα, ήμουν στο TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και βγήκα στον “αέρα” με το τζιν μου ξεκούμπωτο. Μου φώναζε στο ακουστικό ο Όμηρος Ευστρατιάδης “είσαι στον αέρα!” κι εγώ είπα στους τηλεθεατές: συγγνώμη να κουμπώσω λίγο το φερμουάρ μου, γεια σας, είμαι η Αννίτα», περιέγραψε.
