Η Δανάη Παππά έκλεισε τα 29 - Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της
Η ηθοποιός πέρασε την ξεχωριστή αυτή μέρα, με τη μέλλουσα βαφτιστήρα της
Έκλεισε τα 29 της χρόνια η Δανάη Παππά και έκανε μια ανάρτηση στα social media σχετικά με την ξεχωριστή αυτή ημέρα. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά στιγμιότυπα από την έξοδο που έκανε για τα γενέθλιά της.
Όπως είπε, αυτή η μέρα ήταν διαφορετική για εκείνη φέτος, αφού πέρασε τα γενέθλιά της με τη μέλλουσα βαφτιστήρα της. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, εμφανίζεται να ποζάρει με τη μητέρα του μωρού, σε έξοδό τους για φαγητό.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της η ηθοποιός έγραψε: «Χαρούμενα 29 σε εμένα. Φέτος τα γενέθλιά μου τα πέρασα με τη μέλλουσα βαφτιστήρα μου».
