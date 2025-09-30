Το «Προς Το Παρόν» επιστρέφει από τον Σαμπάνη με νέα ενορχήστρωση και κλιπ
Το «Προς Το Παρόν» επιστρέφει από τον Σαμπάνη με νέα ενορχήστρωση και κλιπ
Το τραγούδι κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2020 από την Αμαρυλλίς
Τη μουσική διαδρομή του με το «Προς Το Παρόν» συνεχίζει ο Γιώργος Σαμπάνης, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε εκ νέου μέσα από τις συναυλίες του, το οποίο παρουσιάζεται με νέα ενορχήστρωση και συνοδεύεται από μία ταινία μικρού μήκους.
Το «Προς Το Παρόν», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι μια από τις επιτυχίες που έχει συνθέσει ο Γιώργος Σαμπάνης και έχουν ερμηνεύσει άλλοι καλλιτέχνες, καθώς κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2020 από την Αμαρυλλίς. Τους στίχους έγραψε η Ελένη Γιαννατσούλια, ενώ την παραγωγή έκανε ο Χρήστος Soumka.
Δείτε εδώ το βιντεοκλίπ του «Προς Το Παρόν»
Η μικρού μήκους ταινία, που σκηνοθέτησαν ο Alex Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος αναδεικνύει το «δέσιμο» των ανθρώπων με τα πρόσωπα, αλλά και με τον χρόνο, δείχνοντας ότι το παρελθόν και το μέλλον ισχύουν μόνο «προς το παρόν».
Αυτή την περίοδο ο Γιώργος Σαμπάνης βρίσκεται στο studio ετοιμάζοντας τραγούδια για το επερχόμενο άλμπουμ του. Παράλληλα, αναμένεται η συναυλία του στις 12 Οκτωβρίου, στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας και οι εμφανίσεις του, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, στον «Βοτανικό», όπου θα ξεκινήσει προσεχώς μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο.
Το «Προς Το Παρόν», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι μια από τις επιτυχίες που έχει συνθέσει ο Γιώργος Σαμπάνης και έχουν ερμηνεύσει άλλοι καλλιτέχνες, καθώς κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2020 από την Αμαρυλλίς. Τους στίχους έγραψε η Ελένη Γιαννατσούλια, ενώ την παραγωγή έκανε ο Χρήστος Soumka.
Δείτε εδώ το βιντεοκλίπ του «Προς Το Παρόν»
Η μικρού μήκους ταινία, που σκηνοθέτησαν ο Alex Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος αναδεικνύει το «δέσιμο» των ανθρώπων με τα πρόσωπα, αλλά και με τον χρόνο, δείχνοντας ότι το παρελθόν και το μέλλον ισχύουν μόνο «προς το παρόν».
Αυτή την περίοδο ο Γιώργος Σαμπάνης βρίσκεται στο studio ετοιμάζοντας τραγούδια για το επερχόμενο άλμπουμ του. Παράλληλα, αναμένεται η συναυλία του στις 12 Οκτωβρίου, στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας και οι εμφανίσεις του, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, στον «Βοτανικό», όπου θα ξεκινήσει προσεχώς μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο.
Ειδήσεις σήμερα:
Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό
Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου
Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 25χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 37χρονη σύζυγό του επειδή «δεν είχε χάσει τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη»
Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό
Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου
Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 25χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 37χρονη σύζυγό του επειδή «δεν είχε χάσει τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα