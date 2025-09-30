Το «Προς Το Παρόν» επιστρέφει από τον Σαμπάνη με νέα ενορχήστρωση και κλιπ
Το τραγούδι κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2020 από την Αμαρυλλίς

Γεωργία Κοτζιά
Τη μουσική διαδρομή του με το «Προς Το Παρόν» συνεχίζει ο Γιώργος Σαμπάνης, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε εκ νέου μέσα από τις συναυλίες του, το οποίο παρουσιάζεται με νέα ενορχήστρωση και συνοδεύεται από μία ταινία μικρού μήκους.

Το «Προς Το Παρόν», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι μια από τις επιτυχίες που έχει συνθέσει ο Γιώργος Σαμπάνης και έχουν ερμηνεύσει άλλοι καλλιτέχνες, καθώς κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2020 από την Αμαρυλλίς. Τους στίχους έγραψε η Ελένη Γιαννατσούλια, ενώ την παραγωγή έκανε ο Χρήστος Soumka.

Δείτε εδώ το βιντεοκλίπ του «Προς Το Παρόν»

Γιώργος Σαμπάνης - Προς Tο Παρόν - Official Music Video

Η μικρού μήκους ταινία, που σκηνοθέτησαν ο Alex Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος αναδεικνύει το «δέσιμο» των ανθρώπων με τα πρόσωπα, αλλά και με τον χρόνο, δείχνοντας ότι το παρελθόν και το μέλλον ισχύουν μόνο «προς το παρόν».

Αυτή την περίοδο ο Γιώργος Σαμπάνης βρίσκεται στο studio ετοιμάζοντας τραγούδια για το επερχόμενο άλμπουμ του. Παράλληλα, αναμένεται η συναυλία του στις 12 Οκτωβρίου, στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας και οι εμφανίσεις του, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, στον «Βοτανικό», όπου θα ξεκινήσει προσεχώς μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο.

Γεωργία Κοτζιά

