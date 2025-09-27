Γρηγόρης Γκουντάρας για Κατερίνα Καινούργιου: Σαν άνθρωπο την αγαπώ πολύ, οι σχέσεις δεν κρίνονται από ένα «καλημέρα»
Γρηγόρης Γκουντάρας για Κατερίνα Καινούργιου: Σαν άνθρωπο την αγαπώ πολύ, οι σχέσεις δεν κρίνονται από ένα «καλημέρα»
Ίσως είναι και ο μοναδικός που είναι 25 χρόνια με δυο παρουσιάστριες, πρόσθεσε η σύζυγός του, Ναταλί Κάκκαβα
Για τη σχέση του Γρηγόρη Γκουντάρα με την πρώην συνεργάτιδά του, Κατερίνα Καινούργιου μίλησαν τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του, Νάταλι Κάκκαβα, επισημαίνοντας την εκτίμηση, την αφοσίωση και τον σεβασμό που εξακολουθεί να τρέφει για εκείνη, παρά το πέρασμα του χρόνου και το τέλος της συνεργασίας τους.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» και αναφερόμενος τόσο στην ανανεωμένη «Super Κατερίνα», όσο και στις προσωπικές του σχέσεις μετά το τέλος της συνεργασίας του με την Κατερίνα Καινούργιου, εξήγησε πως τρέφει μεγάλη αγάπη για εκείνη.
Αρχικά, ο Γρηγόρης Γκουντάρας δήλωσε: «Μου αρέσει πάρα πολύ η κα. Φρόσω Κυριαζή. Μπράβο στην επιλογή, είναι εξαιρετική. Με αγαπάει σαν άνθρωπο η Κατερίνα… Την ευχαριστώ και εγώ σαν άνθρωπο την αγαπώ πολύ. Δεν κρίνονται οι σχέσεις από ένα "καλημέρα", μακάρι να συναντηθούμε».
Η Ναταλί Κάκκαβα, με τη σειρά της, υπογράμμισε τη βαθιά εκτίμηση του Γρηγόρη Γκουντάρα στην πρώην συνεργάτιδά του. «Ο Γρηγόρης αγαπάει την Κατερίνα, για να τελειώνει αυτό το θέμα. Την αγαπάει και την έχει στην καρδιά του. Ίσως είναι και ο μοναδικός που είναι 25 χρόνια με δυο παρουσιάστριες. Είναι πιστός, δοτικός και αφοσιωμένος και δεν κάνει δημόσιες σχέσεις», σημείωσε.
