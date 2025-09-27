Η Στέλλα Μπεζαντάκου ποζάρει χωρίς φίλτρα στην παραλία: «Όπως σας υποσχέθηκα»
Η Στέλλα Μπεζαντάκου ποζάρει χωρίς φίλτρα στην παραλία: «Όπως σας υποσχέθηκα»
Η τραγουδίστρια εκμεταλλεύεται τον ελεύθερό της χρόνο για να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης
Χωρίς φίλτρα και ρετουσάρισμα πόζαρε η Στέλλα Μπεζαντάκου στην παραλία και στη συνέχεια, μοιράστηκε τα στιγμιότυπα με τους θαυμαστές της στα social media.
Ενώ το καλοκαίρι έχει φύγει, η τραγουδίστρια εκμεταλλεύεται τον ελεύθερό της χρόνο για να επισκεφτεί την παραλία μερικές ακόμα φορές.
Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Στέλλα Μπεζεντάκου ποζάρει με ένα καφέ μαγιό με λευκές λεπτομέρειες.
Στη λεζάντα, με την οποίσ συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Χωρίς φίλτρο, όπως σας υποσχέθηκα».
