Η Στέλλα Μπεζαντάκου ποζάρει χωρίς φίλτρα στην παραλία: «Όπως σας υποσχέθηκα»
GALA
Στέλλα Μπεζαντάκου Παραλία

Η Στέλλα Μπεζαντάκου ποζάρει χωρίς φίλτρα στην παραλία: «Όπως σας υποσχέθηκα»

Η τραγουδίστρια εκμεταλλεύεται τον ελεύθερό της χρόνο για να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης

Η Στέλλα Μπεζαντάκου ποζάρει χωρίς φίλτρα στην παραλία: «Όπως σας υποσχέθηκα»
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Χωρίς φίλτρα και ρετουσάρισμα πόζαρε η Στέλλα Μπεζαντάκου στην παραλία και στη συνέχεια, μοιράστηκε τα στιγμιότυπα με τους θαυμαστές της στα social media.

Ενώ το καλοκαίρι έχει φύγει, η τραγουδίστρια εκμεταλλεύεται τον ελεύθερό της χρόνο για να επισκεφτεί την παραλία μερικές ακόμα φορές.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Στέλλα Μπεζεντάκου ποζάρει με ένα καφέ μαγιό με λευκές λεπτομέρειες.

Στη λεζάντα, με την οποίσ συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Χωρίς φίλτρο, όπως σας υποσχέθηκα». 

Δείτε τα στιγμιότυπα
Η Στέλλα Μπεζαντάκου ποζάρει χωρίς φίλτρα στην παραλία: «Όπως σας υποσχέθηκα»


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια

Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης