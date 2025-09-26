Ηλίας Βαλάσης: Δεν με πείραξε καθόλου που άργησαν με αναγνωρίσουν οι συνάδελφοί μου, κατάπινα τα πάντα
Σε ένα μάθημα κατάλαβα μέσα σε είκοσι λεπτά ότι αυτό έπρεπε να είχα κάνει στη ζωή μου, είπε ο ηθοποιός για την υποκριτική
Στην πορεία του στον χώρο της υποκριτικής αναφέρθηκε ο Ηλίας Βαλάσης, δηλώνοντας πως δεν ενοχλήθηκε που άργησε να λάβει αναγνώριση από τους συναδέλφους του, καθώς «κατάπινε τα πάντα» όπως είπε και συνέχιζε να δίνει τον καλύτερό του εαυτό.
Ο ηθοποιός εξήγησε, πως όταν πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με την ηθοποιία, αρχικά έκανε υπομονή και περίμενε την κατάλληλη στιγμή μέχρι να φανεί η δουλειά του:«Δεν με πείραξε καθόλου, γιατί η γριά κότα έχει το ζουμί. Η δουλειά σου όσο πιο πολύ μεστώνει, σε γεμίζει. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα φανεί. Κάπως έτσι κινήθηκα. Έκανα υπομονή. Κατάπινα τα πάντα».
Μιλώντας την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» σχολίασε ότι σε ένα μάθημα υποκριτικής συνειδητοποίησε μέσα σε είκοσι λεπτά, ότι η υποκριτική ήταν η σωστή πορεία για εκείνον, και ότι έπρεπε να την είχε επιλέξει από πολύ μικρή ηλικία.
Παράλληλα, ο Ηλίας Βαλάσης δήλωσε ότι η ηθοποιία κατά τη γνώμη του είναι συνδυασμός εσωτερικών εμπειριών που μπορεί να ανασύρει ένας ηθοποιός και να μεταφέρει μέσω της τεχνικής που έχει διδαχθεί: «Σε ένα μάθημα κατάλαβα μέσα σε 20 λεπτά ότι αυτό έπρεπε να είχα κάνει στη ζωή μου από πολύ μικρός. Το θέατρο είναι διδαχή, αλλά νομίζω ότι είναι και βίωμα. Η υποκριτική είναι πράγματα που έχεις μέσα σου και μπορείς να τα ανασύρεις και με τεχνική μετά να μπορέσεις να τα μεταφέρεις».
