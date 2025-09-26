Βάλια Χατζηθεοδώρου: Έχω βρεθεί σε σχέση χειραγώγησης και άντεξα έναν χρόνο, η κακοποίηση έχει πολλά πόδια
Βάλια Χατζηθεοδώρου: Έχω βρεθεί σε σχέση χειραγώγησης και άντεξα έναν χρόνο, η κακοποίηση έχει πολλά πόδια
Θέλει να μπορέσεις να βρεις τα πατήματά σου και τον εαυτό σου και να πεις «μέχρι εδώ είμαι», πρόσθεσε
Για τη δύσκολη προσωπική εμπειρία που σημάδεψε τη ζωή της μίλησε η Βάλια Χατζηθεοδώρου. Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της, στο παρελθόν είχε εγκλωβιστεί σε μία σχέση χειραγώγησης, στην οποία παρέμεινε για έναν χρόνο προτού καταφέρει να απομακρυνθεί.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiornο», η Βάλια Χατζηθεοδώρου εξήγησε τι ακριβώς βίωνε, ενώ τόνισε πως η κακοποίηση «έχει πολλά πόδια». «Έχω βρεθεί σε σχέση χειραγώγησης. Το καταλαβαίνεις όταν συμβαίνει. Δεν είναι το "όμορφη". Το "όμορφη" έρχεται μετά. Είναι πιο πολύ το “δεν είσαι ικανή” και μέσα σε αυτό μπαίνουν διάφορα άλλα. Η κακοποίηση έχει πολλά πόδια. Όταν σε έναν άνθρωπο φέρεσαι με τον τρόπο που συζητάμε, είναι κακοποιητικό, είναι χειριστικό και θέλει δύναμη», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Η Βάλια Χατζηθεοδώρου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη στήριξη που είχε από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της. «Οι δικοί μου άνθρωποι είναι πάντα εκεί να με βοηθούν για ό,τι συμβαίνει. Τα λέω όλα στους φίλους μου, όταν δεν είμαι καλά. Έχω φίλους που δεν θα με κρίνουν αλλά θα μου πουν, "καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι έτσι". Με βοήθησαν πολύ οι φίλοι μου», κατέληξε.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiornο», η Βάλια Χατζηθεοδώρου εξήγησε τι ακριβώς βίωνε, ενώ τόνισε πως η κακοποίηση «έχει πολλά πόδια». «Έχω βρεθεί σε σχέση χειραγώγησης. Το καταλαβαίνεις όταν συμβαίνει. Δεν είναι το "όμορφη". Το "όμορφη" έρχεται μετά. Είναι πιο πολύ το “δεν είσαι ικανή” και μέσα σε αυτό μπαίνουν διάφορα άλλα. Η κακοποίηση έχει πολλά πόδια. Όταν σε έναν άνθρωπο φέρεσαι με τον τρόπο που συζητάμε, είναι κακοποιητικό, είναι χειριστικό και θέλει δύναμη», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Η παρουσιάστρια τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη ψυχική δύναμη για να μπορέσει κανείς να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του και να θέσει όρια. «Θέλει να μπορέσεις να βρεις τα πατήματά σου και τον εαυτό σου και να πεις "μέχρι εδώ είμαι". Εγώ το άντεξα έναν χρόνο. Είναι μέσα στη ζωή», είπε χαρακτηριστικά.
Η Βάλια Χατζηθεοδώρου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη στήριξη που είχε από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της. «Οι δικοί μου άνθρωποι είναι πάντα εκεί να με βοηθούν για ό,τι συμβαίνει. Τα λέω όλα στους φίλους μου, όταν δεν είμαι καλά. Έχω φίλους που δεν θα με κρίνουν αλλά θα μου πουν, "καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι έτσι". Με βοήθησαν πολύ οι φίλοι μου», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Αδωνις Γεωργιάδης: Η υποκρισία των αριστερών, ζήτησαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία, αλλά όχι ο Ρούπος για την ελληνική
Ο Καντάφι εκδικείται από τον... τάφο του τον Σαρκοζί και τη Δύση - Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Αδωνις Γεωργιάδης: Η υποκρισία των αριστερών, ζήτησαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία, αλλά όχι ο Ρούπος για την ελληνική
Ο Καντάφι εκδικείται από τον... τάφο του τον Σαρκοζί και τη Δύση - Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα