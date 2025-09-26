Αδωνις Γεωργιάδης: Η υποκρισία των αριστερών, ζήτησαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία, αλλά όχι ο Ρούπος για την ελληνική
Αδωνις Γεωργιάδης: Η υποκρισία των αριστερών, ζήτησαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία, αλλά όχι ο Ρούπος για την ελληνική
«Μισούν καθετί Ελληνικό λατρεύουν καθετί που προσβάλει την Ελλάδα και της κάνει ζημιά» γράφει ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας
Για «υποκρισία των αριστερών» έκανε λόγο το πρωί της Παρασκευής ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τις αντιδράσεις μετά την απόλυση του κωμικού Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan ύστερα από όσα είπε για την ελληνική σημαία σε παράστασή του στη Δραπετσώνα.
Ο υπουργός Υγείας σημειώνει πως «όταν πριν από μερικές μέρες, σε μία αποστροφή του λόγου του, σε σχόλιο του για μια "ακτιβιστική" δράση στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, ο Άρης Πορτοσάλτε είχε πει την φράση "δεν θέλω να βλέπω πατσαβούρες στον Ιερό Βράχο" εννοώντας όχι ειδικά την σημαία της Παλαιστίνης που κρατούσαν, αλλά συνολικά την εικόνα με τα πανό κλπ, έγινε σάλος. Ζητούσαν την απόλυση του "Πορτοσάλτε" διότι προσέβαλε το ιερό σύμβολο ενός λαού, την σημαία της Παλαιστίνης κλπ».
Αντίθετα, σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, «από χθες που απελύθη ο δήθεν "κωμικός", διότι είπε πως η Ελληνική Σημαία "ταιριάζει με τα βοθρολύματα και πηγαίνει ασορτί με αυτά", οι ίδιοι άνθρωποι έχουν ξεσηκωθεί "υπερασπιζόμενοι" την Ελευθερία του Λόγου… "κάτω τα χέρια σας φωνάζουν μπορεί να λέει ό,τι θέλει"».
«Μισούν καθετί Ελληνικό λατρεύουν καθετί που προσβάλει την Ελλάδα και της κάνει ζημιά…από την Μικρασιατική εκστρατεία ως σήμερα παραμένουν διαχρονικά πάντα ίδιοι…» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ακολούθως, μιλώντας για τους Ναζί σχολίασε: «Μου αρέσει πάρα πολύ κάθε χρόνο όταν παίζουμε εδώ στα Λιπάσματα. Ιδανικό όνομα. Γιατί ‘λιπάσματα’ μου θυμίζει αυτό που θα έπρεπε να καταλήξουν να είναι όλοι οι ναζί. Είστε από αυτούς που λένε: ‘μορφώστε τους ναζί’; Σόρι δεν έχω αρκετό χρόνο για αυτό. Έχω μόνο μία ζωή και σκοπεύω να την περάσω με όσο λιγότερους από αυτούς γίνεται».
Σε άλλο σημείο της παράστασης έκανε αναφορά στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, λέγοντας: «Νεκρός από σφαίρα ο Αμερικανός ακροδεξιός Τσάρλι Κερκ. Έκανε περιοδείες και ως θερμός υποστηρικτής της οπλοκατοχής. Συγχαρητήρια! Γιατί η καμπάνια του αυτή επιτέλους βρήκε στόχο».
Τα αποσπάσματα που προκάλεσαν αντιδράσειςΌλα ξεκίνησαν μετά από βίντεο από την παράσταση στην οποία ο Πάρις Ρούπος ακούγεται να λέει: «Γουστάρω κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα».
Ακολούθως, μιλώντας για τους Ναζί σχολίασε: «Μου αρέσει πάρα πολύ κάθε χρόνο όταν παίζουμε εδώ στα Λιπάσματα. Ιδανικό όνομα. Γιατί ‘λιπάσματα’ μου θυμίζει αυτό που θα έπρεπε να καταλήξουν να είναι όλοι οι ναζί. Είστε από αυτούς που λένε: ‘μορφώστε τους ναζί’; Σόρι δεν έχω αρκετό χρόνο για αυτό. Έχω μόνο μία ζωή και σκοπεύω να την περάσω με όσο λιγότερους από αυτούς γίνεται».
Σε άλλο σημείο της παράστασης έκανε αναφορά στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, λέγοντας: «Νεκρός από σφαίρα ο Αμερικανός ακροδεξιός Τσάρλι Κερκ. Έκανε περιοδείες και ως θερμός υποστηρικτής της οπλοκατοχής. Συγχαρητήρια! Γιατί η καμπάνια του αυτή επιτέλους βρήκε στόχο».
Η απάντηση του Πάρη ΡούπουΣε ανάρτησή του λίγες ώρες μετά την απόλυσή του, ο Πάρις Ρούπος κάνει λόγο για «μεθοδευμένη ιντερνετική επίθεση με email, μηνύματα, σχόλια και τηλεφωνήματα».
«Aφορμή της απόλυσης ήταν η μεθοδευμένη ιντερνετική επίθεση με email, μηνύματα, σχόλια και τηλεφωνήματα στα social media και στο τμήμα επικοινωνίας της εταιρείας, μετά από ξεκάθαρη προτροπή δύο ακροδεξιών Youtubers καθώς και γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, στις εκπομπές τους στο YouTube», έγραψε σε ανακοίνωσή του στο Facebook - αναφερθείς μεταξύ άλλων και σε βίντεο του Κωνσταντίνου Μπογδάνου για την εν λόγω εμφάνισή του.
«Η φύση των αστείων, όπως συνηθίζεται, διαστρεβλώθηκε και ερμηνεύτηκε με τον τρόπο που εκείνοι ήθελαν, ώστε να εξυπηρετήσουν τα συντηρητικά alt-right αφηγήματά τους», αναφέρει ο κωμικός.
Και συνεχίζει: «Η κίνηση αυτή έγινε από ανθρώπους που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους με κάθε ευκαιρία για την “ελευθερία του λόγου”, αρκεί ο λόγος αυτός να είναι αποκλειστικα ο βαθιά μισαλλόδοξος δικός τους».
«Ενημερώνω και δημόσια ότι έχω ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες προς τους υπευθύνους της υποκίνησης αυτού το κύματος μίσους προς το πρόσωπό μου, το οποίο θίγει την προσωπικότητα μου, την καλλιτεχνική μου υπόστασή και την επαγγελματική μου ακεραιότητα», καταλήγει ο κωμικός.
«AΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, μου ανακοινώθηκε από την Pizza Fan, την εταιρεία όπου εργάζομαι σταθερά εδώ και 5 έτη, η λύση της σύμβασής μου, κοινώς απόλυση.
Στην οποία εταιρεία, σημειωτέον, μού έγινε πρόσληψη με την ιδιότητα του κωμικού, για την παραγωγή εβδομαδιαίου content.
Aφορμή της απόλυσης ήταν η μεθοδευμένη ιντερνετική επίθεση με email, μηνύματα, σχόλια και τηλεφωνήματα στα social media και στο τμήμα επικοινωνίας της εταιρείας, μετά από ξεκάθαρη προτροπή δύο ακροδεξιών youtubers καθώς και γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, στις εκπομπές τους στο YouTube.
Τα περισσότερα με περιεχόμενο συκοφαντικό και απειλητικό, προς την εταιρεία και προς εμένα.
Στις εκπομπές αυτές προβλήθηκε και σχολιάστηκε καταλλήλως απόσπασμα από την stand-up comedy εμφάνισή μου στο πλαίσιο του “Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη 2025” στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, όπου είπα κάποια αστεία με αντιφασιστικό περιεχόμενο. Η φύση των αστείων, όπως συνηθίζεται, διαστρεβλώθηκε και ερμηνεύτηκε με τον τρόπο που εκείνοι ήθελαν, ώστε να εξυπηρετήσουν τα συντηρητικά alt-right αφηγήματά τους.
Το βίντεο αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις και τη συσπείρωση των κλασικών εθνικιστικών και ακροδεξιών κύκλων του ίντερνετ και διοχετεύθηκε στις εν λόγω εκπομπές, από όπου έγινε κάλεσμα δωσιλογικού και στοχοποιητικού χαρακτήρα από τους παρουσιαστές, για “ενοχλητικό σπαμ” παντός είδους προς την εταιρεία και μποϊκοτάζ, με απώτερο σκοπό την απομάκρυνση μου από αυτή, και με σαφείς αναφορές, όπως “να μου κόψουν το ψωμί”, “να πεινάσει” κλπ.
Ταυτόχρονα φυσικά με την παραδοσιακή πλέον τακτική επίθεσης με σχόλια και προσωπικά μηνύματα με απειλητικό/υβριστικό χαρακτήρα και με υποκίνηση βίας, σε όλα μου το σόσιαλ.
Η κίνηση αυτή έγινε από ανθρώπους που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους με κάθε ευκαιρία για την “ελευθερία του λόγου”, αρκεί ο λόγος αυτός να είναι αποκλειστικά ο βαθιά μισαλλόδοξος δικός τους.
Με τη στάση τους απλά επιβεβαίωσαν το περιεχόμενο των αστείων που ειπώθηκαν στη συγκεκριμένη παράσταση.
Η εταιρεία δυστυχώς ενέδωσε σε αυτές τις πιέσεις, αφήνωντας έτσι περιθώριο για αντίστοιχες εκδικητικές πρακτικές από τα ίδια στοιχεία στο μέλλον για την ίδια αλλά και για όποια άλλη εργοδοσία επιθυμήσουν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, και κανονικοποίηση αυτών.
Με μία ανακοίνωση αρκετά προβληματική που στο περιέχομενο της αναίρει την ίδια της την απόφαση, συντάσσεται με τα ακροδεξιά τρολλ και δεν προφυλάσσει τον εργαζόμενο.
Εν έτει 2025, γινόμαστε ακόμα μάρτυρες εργοδοτικών εκδιώξεων για πολιτικά φρονήματα με εργαζόμενους να γίνονται έρμαια του νεοφασιστικού οχετού.
Στο ίντερνετ μπορεί να βρίσκουν εύκολο έδαφος οι σύγχρονοι δωσίλογοι και φασίστες.
Ο φασισμός όμως νικιέται στους δρόμους, στις γειτονιές και καθημερινά μέσα μας.
Ενημερώνω και δημόσια ότι έχω ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες προς τους υπευθύνους της υποκίνησης αυτού το κύματος μίσους προς το πρόσωπό μου, το οποίο θίγει την προσωπικότητα μου, την καλλιτεχνική μου υπόστασή και την επαγγελματική μου ακεραιότητα.
Ευχαριστώ τους/ις συναδέλφους (από τη σκηνή του stand-up comedy και μη) για τα γρήγορα αντανακλαστικά τους και τη στήριξη, τα media που δημοσιοποίησαν το ζήτημα και πήρανε θέση, καθώς και όλους/ες που βρίσκεστε αλληλέγγυοι/ες σε αυτό.
Η τέχνη δε στοχοποιείται και δεν τιθασεύεται.
Και για όσους ακόμα απειλούν, ξέρετε όντως πού θα μας βρείτε. Στις σκηνές.
Αυτές δε μπορείτε να μας τις πάρετε.
Καλώ όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και κάθε άνθρωπο με ανοιχτό μυαλό σε στήριξη.
Είναι κάτι που αφορά εμένα σήμερα. Αλλά εσένα αύριο.
Δε φοβόμαστε. Προχωράμε όπως πάντα, και καλή μας τύχη,
Πάρις Ρούπος
ΥΓ: Στα σχόλια παραθέτω links των προαναφερθέντων καναλιών και λογαριασμών που υποκίνησαν όλη αυτή την επίθεση»
Παράλληλα, η Pizza Fan εξέδωσε νεότερη ανακοίνωση για το περιστατικό, την οποία μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
«Επειδή έχουμε δεχτεί μηνύματα που εμπλέκουν την εταιρεία μας με διαφορετικές θέσεις και απόψεις που έχουν πολιτική χροιά, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επικοινωνήσουμε σε όλους ότι είμαστε μια εταιρεία που αγκαλιάζει τους πάντες χωρίς διακρίσεις», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι ο Πάρις Ρούπος, όπως ανέφερε ο ίδιος, συνεργαζόταν με την εταιρεία για 5 χρόνια.
Παράλληλα, η Pizza Fan εξέδωσε νεότερη ανακοίνωση για το περιστατικό, την οποία μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η ανακοίνωση της Pizza Fan
«Επειδή έχουμε δεχτεί μηνύματα που εμπλέκουν την εταιρεία μας με διαφορετικές θέσεις και απόψεις που έχουν πολιτική χροιά, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επικοινωνήσουμε σε όλους ότι είμαστε μια εταιρεία που αγκαλιάζει τους πάντες χωρίς διακρίσεις», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι ο Πάρις Ρούπος, όπως ανέφερε ο ίδιος, συνεργαζόταν με την εταιρεία για 5 χρόνια.
