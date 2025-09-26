Μαρίνα Νικολαΐδου: Με αδίκησε η κυρία Φόνσου, θίχτηκε η τιμή και η αξιοπρέπειά μου
Μαρίνα Νικολαΐδου: Με αδίκησε η κυρία Φόνσου, θίχτηκε η τιμή και η αξιοπρέπειά μου
Κατακερμάτισαν την προσωπικότητά μου, στηλίτευσαν, σπίλωσαν και αμαύρωσαν την ηθική μου υπόσταση, πρόσθεσε
Σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση της έφεσης της ηθοποιού Μαρίνας Νικολαΐδου, σε συνέχεια των ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η Άννα Φόνσου, με την ίδια να διεκδικεί την ηθική της δικαίωση και να τονίζει ότι η προσωπικότητά της αμφισβητήθηκε και αμαυρώθηκε.
Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, μαζί με τον δικηγόρο της, Χάρη Χατζηβαρδά, η Μαρίνα Νικολαΐδου περιέγραψε την περιπέτεια που βίωσε όταν την έδιωξαν από το Σπίτι του Ηθοποιού, υπογραμμίζοντας πως αναγκάστηκε να βρει νέα δουλειά και φιλοξενία, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν γύρω από την υπόθεση.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν ήταν φιλοξενούμενη στο Σπίτι του Ηθοποιού, όπως έχει διαδοθεί, αλλά εργαζόμενη με δική της επιλογή και με απόφαση της προέδρου του ιδρύματος, αναλαμβάνοντας καθήκοντα υπεύθυνης βεστιαρίου, παρουσίασης παραστάσεων και ξενάγησης, ενώ λάμβανε και μικρό χαρτζιλίκι που καταγράφονταν επισήμως.
Η Μαρίνα Νικολαΐδου τόνισε ακόμη πως, παρά το γεγονός ότι συναντά καθημερινά την Άννα Φόνσου έξω από το Σπίτι του Ηθοποιού, δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους. Μετά την εκδίκαση της έφεσης, ανέφερε: «Με αδίκησε η κυρία Φόνσου, εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον της προέδρου. Αναγκάστηκα να κάνω την έφεση γιατί θίχτηκε η τιμή και η αξιοπρέπειά μου. Τη συγχωρώ για ό,τι έχει κάνει και έχει πει για μένα».
Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, μαζί με τον δικηγόρο της, Χάρη Χατζηβαρδά, η Μαρίνα Νικολαΐδου περιέγραψε την περιπέτεια που βίωσε όταν την έδιωξαν από το Σπίτι του Ηθοποιού, υπογραμμίζοντας πως αναγκάστηκε να βρει νέα δουλειά και φιλοξενία, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν γύρω από την υπόθεση.
Δείτε το βίντεο
«Μια προσωπική επίθεση έγινε εναντίον μου, κατακερμάτισαν την προσωπικότητά μου, στηλίτευσαν, σπίλωσαν και αμαύρωσαν την ηθική μου υπόσταση. Το μόνο που ζητώ είναι η ηθική μου δικαίωση», δήλωσε η ηθοποιός.
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν ήταν φιλοξενούμενη στο Σπίτι του Ηθοποιού, όπως έχει διαδοθεί, αλλά εργαζόμενη με δική της επιλογή και με απόφαση της προέδρου του ιδρύματος, αναλαμβάνοντας καθήκοντα υπεύθυνης βεστιαρίου, παρουσίασης παραστάσεων και ξενάγησης, ενώ λάμβανε και μικρό χαρτζιλίκι που καταγράφονταν επισήμως.
Η Μαρίνα Νικολαΐδου τόνισε ακόμη πως, παρά το γεγονός ότι συναντά καθημερινά την Άννα Φόνσου έξω από το Σπίτι του Ηθοποιού, δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους. Μετά την εκδίκαση της έφεσης, ανέφερε: «Με αδίκησε η κυρία Φόνσου, εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον της προέδρου. Αναγκάστηκα να κάνω την έφεση γιατί θίχτηκε η τιμή και η αξιοπρέπειά μου. Τη συγχωρώ για ό,τι έχει κάνει και έχει πει για μένα».
Ειδήσεις σήμερα:
Αδωνις Γεωργιάδης: Η υποκρισία των αριστερών, ζήτησαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία, αλλά όχι ο Ρούπος για την ελληνική
Ο Καντάφι εκδικείται από τον... τάφο του τον Σαρκοζί και τη Δύση - Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Αδωνις Γεωργιάδης: Η υποκρισία των αριστερών, ζήτησαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία, αλλά όχι ο Ρούπος για την ελληνική
Ο Καντάφι εκδικείται από τον... τάφο του τον Σαρκοζί και τη Δύση - Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα