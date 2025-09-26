Η Πρισίλα Πρίσλεϊ υποστήριξε ότι ο Έλβις είχε σκεφτεί να προσλάβει πληρωμένο δολοφόνο για να σκοτώσει τον εραστή της
Δεν άντεχε να με φαντάζεται με άλλον άντρα, έλεγε στους δικούς του ότι ο Μάικ έπρεπε να πεθάνει γράφει στα απομνημονεύματά της
Την αντίδραση του Έλβις όταν έμαθε για την εξωσυζυγική σχέση της με τον δάσκαλο καράτε, Μάικ Στόουν, περιγράφει η Πρισίλα Πρίσλεϊ στα απομνημονεύματά της «Softly, As I Leave You». Σύμφωνα με τα όσα γράφει στο βιβλίο της, ο θρυλικός τραγουδιστής, μην αντέχοντας στη σκέψη ότι εκείνη βρισκόταν με άλλον άντρα, είχε σκεφτεί να προσλάβει πληρωμένο δολοφόνο για να σκοτώσει τον εραστή της.
Η σχέση της με τον Μάικ Στόουν ξεκίνησε όταν ανακάλυψε ότι γυναίκες έστελναν γράμματα στον Έλβις — τόσα πολλά που γέμιζαν το γραμματοκιβώτιό τους. «Όταν άνοιξα το γραμματοκιβώτιο, δεν έπεσαν έξω λογαριασμοί ή διαφημιστικά. Ήταν γεμάτο γράμματα από κορίτσια. Κρατούσα επιτέλους γραπτή απόδειξη για ό,τι πάντα φοβόμουν. Πληγώθηκα βαθιά, αλλά ήμουν και εξοργισμένη. Πήρα τον Έλβις τηλέφωνο και του ζήτησα εξηγήσεις. Όταν αυτή η τακτική απέτυχε, υποστήριξε ότι όλα τα κορίτσια έλεγαν ψέματα», αφηγείται στο βιβλίο της.
«Αν ο Έλβις είχε σχέσεις, που δεν ήταν δική μου δουλειά, τότε δεν ήταν δική του δουλειά τι έκανα εγώ. Η στενή φιλία που είχα αναπτύξει με τον Μάικ εξελίχθηκε σε σχέση», συμπληρώνει.
Όμως η νέα της σχέση οδήγησε τον Έλβις σε δολοφονικές σκέψεις, με την Πρισίλα να ισχυρίζεται ότι ζήτησε από τον μάνατζέρ του, Τζο Εσπόζιτο, να βρει πληρωμένο δολοφόνο για να σκοτώσει τον Μάικ. «Ο Έλβις δεν άντεχε να με φαντάζεται με άλλον άντρα. Αφού έφυγα, έλεγε στους δικούς του ότι ο Μάικ έπρεπε να πεθάνει. Ζήτησε μάλιστα από τον Τζονα βρει πληρωμένο δολοφόνο».
Τελικά, όμως πείστηκε να εγκαταλείψει το σχέδιο. «Ο Τζο με προειδοποίησε να είμαι προσεκτική. Όταν του πρότεινα να πάρω τη Λίζα (Μαρί Πρίσλεϊ) στο Βέγκας για μία από τις εμφανίσεις του Έλβις, ο Τζο με απέτρεψε. Το να με δει μπορεί να τον εξαγρίωνε. Με τον καιρό, και με πολλή πειθώ από τον πατέρα του και τους δικούς του, ο Έλβις σταδιακά ηρέμησε και εγκατέλειψε την ιδέα να σκοτώσει τον Μάικ, ευτυχώς».
Στο βιβλίο της αναφέρει ακόμη ότι η σχέση της με τον Μάικ Στόουν ώθησε τον Έλβις να κάνει έρωτα μαζί της, χωρίς τη συνηθισμένη του τρυφερότητα. «Δεν έφυγα εξαιτίας του Μάικ Στόουν. Και δεν έφυγα επειδή ο Έλβις με εξανάγκασε όταν έμαθε για τον Μάικ. Δεν το έκανε. Ο Έλβις ένιωσε ευνουχισμένος. Χρειαζόταν να αποδείξει στον εαυτό του και σε μένα ότι μπορούσε να κάνει έρωτα “σαν πραγματικός άντρας”, όπως φανταζόταν ότι το έκανε ένας δάσκαλος καράτε», γράφει.
«Ο Έλβις έκανε έρωτα μαζί μου με δύναμη, όχι με βία. Η συνήθης τρυφερότητα και φροντίδα του έλειπαν. Αυτό με πλήγωσε συναισθηματικά και μου άφησε μια δυσάρεστη ανάμνηση της τελευταίας μου ερωτικής εμπειρίας μαζί του. Αλλά δεν ήταν ο λόγος που έφυγα», καταλήγει.
Priscilla Presley says Elvis wanted to hire HITMAN to kill her lover https://t.co/qORVdOZTEf pic.twitter.com/EbdSOFPCi9— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 25, 2025
