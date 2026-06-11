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Η κίνηση τώρα στους δρόμους της Αθήνας - Ταλαιπωρία σε Κηφισό, Παραλιακή και Αττική Οδό
Η κίνηση τώρα στους δρόμους της Αθήνας - Ταλαιπωρία σε Κηφισό, Παραλιακή και Αττική Οδό
Κίνηση τώρα στην Αττική: Πού υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα Πέμπτη 11/6
Δύσκολο είναι από νωρίς το πρωινό της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2026 για τους οδηγούς στην Αττική, καθώς η αυξημένη κίνηση προκαλεί καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, όπου και στα δύο ρεύματα η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.
Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις συναντώνται το πρωί της Πέμπτης στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφ. Αθηνών.
Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ, στον Σκαραμαγκά, στην Κηφισίας ανά τμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, στην Παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, στην Κατεχάκη και στις ανόδους Συγγρού και Βασ. Κωνσταντίνου.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται επίσης στην έξοδο για Λαμία. Η εικόνα μπορεί να μεταβληθεί μέσα στην πρωινή αιχμή, γι’ αυτό οι οδηγοί καλό είναι να ελέγχουν την κυκλοφορία πριν ξεκινήσουν.
Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις συναντώνται το πρωί της Πέμπτης στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφ. Αθηνών.
Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ, στον Σκαραμαγκά, στην Κηφισίας ανά τμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, στην Παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, στην Κατεχάκη και στις ανόδους Συγγρού και Βασ. Κωνσταντίνου.
Καθυστερήσεις και γύρω από το λιμάνι του ΠειραιάΠροβλήματα καταγράφονται και πέριξ του λιμανιού του Πειραιά, όπου η αυξημένη κυκλοφορία επηρεάζει τις μετακινήσεις προς τις πύλες και τους γύρω δρόμους.
Η εικόνα στην Αττική ΟδόΚαθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου, ενώ στην έξοδο για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται επίσης στην έξοδο για Λαμία. Η εικόνα μπορεί να μεταβληθεί μέσα στην πρωινή αιχμή, γι’ αυτό οι οδηγοί καλό είναι να ελέγχουν την κυκλοφορία πριν ξεκινήσουν.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 11, 2026
15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/J16hifQT8H
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