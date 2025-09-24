Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Θοδωρής Φέρρης: Ο κόσμος αγαπάει τα τραγούδια μου, νιώθω ότι δικαιώνονται κάποια όνειρά μου
Όταν ηγείσαι ενός σχήματος γεμίζεις ευθύνη, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Δικαιωμένος νιώθει ο Θοδωρής Φέρρης με την αγάπη που δέχεται από τον κόσμο, αλλά και για τη στήριξή του στα τραγούδια του.
Ο τραγουδιστής νιώθει ικανοποίηση με την επιτυχία που σημειώνει, ενώ οι θαυμαστές του, του κάνουν θετικά σχόλια για τη φωνή του. Όπως είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Το 'Χουμε» που προβλήθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου: «Εννοείται πως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και όντως νιώθω ότι δικαιώνονται κάποια όνειρά μου. Είμαι τόσο χαρούμενος, που οριακά δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Ο κόσμος αγαπάει τα τραγούδια μου, μου λένε για τη φωνή μου ότι αρέσει πολύ, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει βέβαια».
Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην ευθύνη που αναλαμβάνει, καθώς ηγείται του σχήματος στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται, τονίζοντας ότι από την επιτυχία του εξαρτώνται πολλές οικογένειες: «Όταν ηγείσαι ενός σχήματος, ούτως ή άλλως, γεμίζεις ευθύνη. Γιατί από αυτό το σχήμα δουλεύουν 100 οικογένειες. Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός».
Όσο για το κεφάλαιο της προσωπικής του ζωής, ο Θοδωρής Φέρρης σχολίασε: «Δεν είναι τόσο εύκολο πια να προστατέψεις την προσωπική σου ζωή, πλέον υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Τα κινητά παραμονεύουν, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο δύσκολο να κρατήσεις χαμηλούς τόνους στην προσωπική σου ζωή».
