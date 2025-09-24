Tα φιλιά της Μάντελιν Κλάιν με τον Κωνσταντίνο Αλέξιο Ντε Γκρες που πυροδότησαν τις φήμες που τους θέλουν σε σχέση
Tα φιλιά της Μάντελιν Κλάιν με τον Κωνσταντίνο Αλέξιο Ντε Γκρες που πυροδότησαν τις φήμες που τους θέλουν σε σχέση
H ηθοποιός χώρισε πρόσφατα από τον Πιτ Ντέιβιντσον και πλέον φαίνεται πως είναι ερωτευμένη με τον γιο του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ - Φωτογραφίες και βίντεο τους απεικονίζουν να περπατούν χέρι χέρι και να ανταλλάζουν φιλιά
Στο επίκεντρο βρίσκεται η ηθοποιός Μάντελιν Κλάιν, καθώς πυροδότησε φήμες που τη θέλουν σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Αλέξιο Ντε Γκρες. Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στο φως της δημοσιότητας την απεικονίζουν σε τρυφερές στιγμές μαζί του σε εστιατόριο και στους δρόμους της Νέας Υόρκης.
Σε στιγμιότυπα που δημοσίευσε η DeuxMoi, η 27χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς Outer Banks εντοπίστηκε να βρίσκεται σε στενή επαφή και να ανταλλάσσει ένα φιλί με τον Κωνσταντίνο Αλέξιο Ντε Γκρες, μέσα σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης.
Σε μία από τις λήψεις, οι δυο τους φαίνονται να στέκονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, ενώ γύρω τους βρίσκονται πελάτες του εστιατορίου. Σε άλλη φωτογραφία, εκείνος σκύβει να τη φιλήσει ενώ την αγκαλιάζει. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο The Lions Bar.
Σε επιπλέον βίντεο που κυκλοφόρησε η DeuxMoi, το φημολογούμενο ζευγάρι φαίνεται να περπατά χέρι-χέρι σε πολυσύχναστο δρόμο της Νέας Υόρκης, ανάμεσα στο πλήθος. Μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις φήμες.
Μετά τον χωρισμό, συνδέθηκε με τον Πιτ Ντέιβιντσον τον Σεπτέμβριο του 2023. Οι δύο τους βγήκαν για λίγους μόνο μήνες πριν χωρίσουν κάποια στιγμή το 2024. Η ηθοποιός δεν έκανε κανένα σχόλιο για τη σύντομη αυτή σχέση.
Πολύ λιγότερα είναι γνωστά για την προσωπική ζωή του Κωνσταντίνου Αλέξιου Ντε Γκρες, ο οποίος είναι εγγονός του βασιλιά Κωνσταντίνου Β'. Είναι γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ και ένα από τα πέντε παιδιά της οικογένειας, μαζί με τα αδέλφια του Μαρία Ολυμπία, Αχιλλέα Ανδρέα, Οδυσσέα Κίμων και Αριστείδη Σταύρο.
Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες φοίτησε στην Αγγλία από το 2017 και αργότερα, εισήχθη στο Georgetown στην Ουάσινγκτον. Λεπτομέρειες για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή δεν είναι γνωστές. Η μόνη σχέση του που είχε δημοσιοποιηθεί ήταν με την Πόπι Ντελεβίν.
