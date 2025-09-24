Tα φιλιά της Μάντελιν Κλάιν με τον Κωνσταντίνο Αλέξιο Ντε Γκρες που πυροδότησαν τις φήμες που τους θέλουν σε σχέση 

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες φοίτησε στην Αγγλία από το 2017 και αργότερα, εισήχθη στο Georgetown στην Ουάσινγκτον. Λεπτομέρειες για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή δεν είναι γνωστές. Η μόνη σχέση του που είχε δημοσιοποιηθεί ήταν με την Πόπι Ντελεβίν.