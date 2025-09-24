Έκανε πρεμιέρα το «Porto Leone» - Ασλάνογλου και Συσσοβίτης ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους
Έκανε πρεμιέρα το «Porto Leone» - Ασλάνογλου και Συσσοβίτης ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους

Συγκίνησε το τηλεοπτικό κοινό η σκηνή του θρήνου των δύο ηθοποιών για τη δολοφονία του γιου τους - Δείτε τα σχόλια στο Twitter

Έκανε πρεμιέρα το «Porto Leone» - Ασλάνογλου και Συσσοβίτης ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους
Γεωργία Κοτζιά
Πρεμιέρα έκανε η νέα σειρά του Alpha «Porto Leone» και κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού, το οποίο ήδη από το πρώτο επεισόδιο σχολίασε με ιδιαίτερα θετικά σχόλια τις ερμηνείες και τη σκηνοθετική αποτύπωση της δεκαετίας του ’60 στον Πειραιά και στην Τρούμπα. Η σειρά συνδύασε τα στοιχεία μιας επιτυχημένης καθημερινής παραγωγής, με τις ερμηνείες της Μαρίνας Ασλάνογλου και του Αλέκου Συσσοβίτη να ξεχωρίζουν.

Η χημεία των δύο πρωταγωνιστικών ζευγαριών, που αποτελούνται από τους Κλέλια Ρένεση και Αντώνη Καρυστινό και Μαρίνα Ασλάνογλου και Αλέκο Συσσοβίτη φάνηκε από την πρώτη στιγμή, με τους τηλεθεατές να τους αποθεώνουν με τα σχόλιά τους στο Twitter.

Δείτε το τρέιλερ
Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια | Έρχεται στον Alpha

Ρίγη συγκίνησης έφερε η σκηνή του θρήνου της Μαρίνας Ασλάνογλου και του Αλέκου Συσσοβίτη για τη δολοφονία του γιου τους. Το τηλεοπτικό κοινό στάθηκε ιδιαίτερα στο ταλέντο των πρωταγωνιστών, με κάποιον να σχολιάζει για τη Μαρίνα Ασλάνογλου πως «είναι μια θεατρική σχολή από μόνη της», ενώ άλλος στάθηκε στο ταλέντο του Αλέκου Συσσοβίτη, παρά το γεγονός ότι δεν έχει σπουδάσει ποτέ υποκριτική.

«Συγκλονιστική η Μαρίνα Ασλάνογλου, ανατρίχιασα με τον πόνο της μάνας», έγραψε κάποιος, με άλλον να προσθέτει: «Συσσοβίτης - Ασλάνογλου ξεκάθαρα τα ατού της σειράς. Σίγουρα έχουν να δώσουν ερμηνείες».

Δείτε κάποια σχόλια
Κλείσιμο



Γεωργία Κοτζιά
