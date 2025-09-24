Έκανε πρεμιέρα το «Porto Leone» - Ασλάνογλου και Συσσοβίτης ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους
Συγκίνησε το τηλεοπτικό κοινό η σκηνή του θρήνου των δύο ηθοποιών για τη δολοφονία του γιου τους - Δείτε τα σχόλια στο Twitter
Η χημεία των δύο πρωταγωνιστικών ζευγαριών, που αποτελούνται από τους Κλέλια Ρένεση και Αντώνη Καρυστινό και Μαρίνα Ασλάνογλου και Αλέκο Συσσοβίτη φάνηκε από την πρώτη στιγμή, με τους τηλεθεατές να τους αποθεώνουν με τα σχόλιά τους στο Twitter.
Ρίγη συγκίνησης έφερε η σκηνή του θρήνου της Μαρίνας Ασλάνογλου και του Αλέκου Συσσοβίτη για τη δολοφονία του γιου τους. Το τηλεοπτικό κοινό στάθηκε ιδιαίτερα στο ταλέντο των πρωταγωνιστών, με κάποιον να σχολιάζει για τη Μαρίνα Ασλάνογλου πως «είναι μια θεατρική σχολή από μόνη της», ενώ άλλος στάθηκε στο ταλέντο του Αλέκου Συσσοβίτη, παρά το γεγονός ότι δεν έχει σπουδάσει ποτέ υποκριτική.
«Συγκλονιστική η Μαρίνα Ασλάνογλου, ανατρίχιασα με τον πόνο της μάνας», έγραψε κάποιος, με άλλον να προσθέτει: «Συσσοβίτης - Ασλάνογλου ξεκάθαρα τα ατού της σειράς. Σίγουρα έχουν να δώσουν ερμηνείες».
Ωραια σειρα!!!!!!!! Επιτέλους τα βράδια μας θα κυλούν όμορφα!!! #PortoLeone— V.A 🦋 (@VVillaki) September 23, 2025
Ο Αλέκος Συσσοβίτης δεν έχει τελείωσε καμία σχολή υποκριτικής— 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) September 23, 2025
Είναι αυτοδίδακτος και εξαιρετικός ταυτόχρονα #portoleone pic.twitter.com/d1WES6QNuQ
Δε ξέρω για εσάς, το #PortoLeone εμένα μου άρεσε καταπληκτική ιστορία και ερμηνείες— 📝✏️✍🏻Σωτήρης Παπ ✍🏻✏️📝 (@sotpap1997) September 23, 2025
Αντικειμενικά τωρα ο Alpha αυτη τη σεζον εχει δωσει ρεστα με τα καστς των σειρών 👏🏻 #PortoLeone— Άννα (@anna_bakopoulou) September 23, 2025
Παιδιά ΚΑ ΤΑ ΠΛΗ ΚΤΙ ΚΟ..— Zwdiakias (@zwdiakias) September 23, 2025
Έχω μείνει με κομμένη ανάσα,
Τρομερό σενάριο,
Οι ηθοποιοί σκίζουν...
💪❤️💪
Λογικά κάθε επεισόδιο θα γίνεται καλύτερο από θέμα ερμηνείων..🤔🤔#PortoLeone
#PortoLeone Ασλάνογλου και Συσσοβίτης ηθοποιάρες να ενσαρκώνουν τους χαροκαμένους γονείς που χάνουν το παιδί τους. Συγκλονιστικές ερμηνείες.— Manos Mamalakis (@ManosMamalakis) September 23, 2025
Η Ασλανογλου μια θεατρικη σχολη μονη της #PortoLeone— Σωκράτης Κεφης (@sokratiskefis) September 23, 2025
Συγκλονιστική η Μαρίνα Ασλάνογλου 🙌!!!— ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) September 23, 2025
Ανατριχιασα με τον πόνο της μάνας 💔.#PortoLeone pic.twitter.com/8wNpS3jVL1
Αντωνης Καρυστινος. ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ για αυτον τον ηθοποιο. Απλα ΣΥΓΚΛΟ. #PortoLeone pic.twitter.com/tW0vU1rrtX— 😈THANάSIMA+AGΝά😇: the 📺+🎶 ENCYCLOPAEDIA (@thanasima_agna) September 23, 2025
