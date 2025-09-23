«Σέρρες» και «Πόρτο Λεόνε» σε μονομαχία απόψε στην prime time

Είναι μία ενδιαφέρουσα τηλεοπτική βραδιά η αποψινή, με τις σειρές να συνεχίζουν τις πρεμιέρες τους και το κοινό να προσπαθεί να επιλέξει μεταξύ πολλών. Σήμερα το βράδυ έχουμε μία σημαντική επιστροφή και μία πολυαναμενόμενη πρεμιέρα. Οι «» του Γιώργου Καπουτζίδη, επιστρέφουν στον ΑΝΤ1 στις 22.30 με διπλό επεισόδιο για να γράψουν τον 2ο κύκλο τους.Πρόσωπα που έρχονται από το παρελθόν, αλλά και νέα πρόσωπα που… θα χτίσουν το μέλλον, χιούμορ, αγάπη και πίστη στη φιλία και την αλληλεγγύη, είναι όλα εκείνα που συνθέτουν το παζλ του 2ου κύκλου. Όμως, το πιο σημαντικό κομμάτι του είναι η πίστη στον έρωτα. Στον αληθινό έρωτα, που μπορεί να κρατήσει για πάντα. Και θα έρθει. Όπως ήρθε για τους γονείς του, θα έρθει και για τον ίδιο τον Οδυσσέα, ο οποίος θα χρειαστεί να τα βάλει με δυνατότερους αντιπάλους, αλλά στο τέλος, όπως και ο συνονόματός του από την ελληνική μυθολογία, θα εξουδετερώσει όλους τους μνηστήρες και θα βγει νικητής.Στο αποψινό επεισόδιο ο Οδυσσέας προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο παρελθόν, την οικογένεια και τις προσωπικές του σχέσεις. Ένα αμήχανο πρώτο ραντεβού, ένα ακόμα πιο αμήχανο κόκκινο εσώρουχο και μια απρόσμενη επίσκεψη από τη θεία Σταματίνα φέρνουν τα πάνω κάτω! Παράλληλα, η Νάνσυ καταρρέει ψυχολογικά και… καίει το αμάξι του Μιχάλη, ενώ ο Λευτέρης με την ανάμνηση πάντα της Ευτυχίας, βάζει έναν στόχο με τον γιο του και τη Χρύσα: πριν έρθει το καλοκαίρι, όλοι να έχουν ερωτευθεί ξανά. Ένα επεισόδιο για τη δύναμη της αγάπης, την τρυφερότητα της μνήμης και τις δεύτερες ευκαιρίες. Πρωταγωνιστούν οι Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.Στον Alpha έρχεται το «Porto Leone» στις 21.00 με διπλό επεισόδιο. Η δραματική σειρά εποχής εξελίσσεται στην Τρούμπα από το 1964 έως το 1965. Δύο οικογένειες, του Βούλγαρη και του Καπετανάκου ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. Ο Βούλγαρης, πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη, από το να κάνει παρέες με τον γιο του Καπετανάκου, ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, «Porto Leone». Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των δύο οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο Σπύρος Γιάμαρης, ο αστυνόμος που δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, όμως θα τους προδώσει για να προσωπικούς του λόγους. Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Άρης Αντωνόπουλος, Βασίλης Μηλιώνης, Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Αεράκης.