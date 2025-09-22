Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν έχω προσπαθήσει να μιλήσω μαζί του, μου λείπει η επαφή μας όσο δεν πάει, λέει η αδερφή του
Αυτό που θέλουμε εμείς, είναι να είναι καλά ο Γιώργος, δήλωσε η Μαρία Μαζωνάκη - Η ίδια ξέσπασε σε κλάματα για τον θάνατο του σκυλιού του αδερφού της
Συγκινημένη εμφανίστηκε η Μαρία Μαζωνάκη σε δηλώσεις που έκανε για τον αδερφό της, εκφράζοντας ότι της λείπει η επικοινωνία μαζί του, αν και, όπως παραδέχτηκε, δεν έχει επιχειρήσει να έρθουν σε επαφή.
Η αδερφή του τραγουδιστή μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», εξηγώντας ότι κύριο μέλημα της οικογένειας τους είναι το καλό του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την έκταση που έχει πάρει η δικαστική διαμάχη με τον τραγουδιστή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πρόσφατα μάλιστα, κυκλοφόρησε η κατάθεσης της Μαρίας Μαζωνάκη, η οποία αναφέρθηκε σε χρήση ουσιών από τον καλλιτέχνη. Η ίδια επεσήμανε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ότι πρόθεση της οικογένειας ήταν οι ενέργειες να γίνουν με διακριτικότητα και χωρίς να εκτεθούν στα «φώτα» της δημοσιότητας.
Συγκεκριμένα, η Μαρία Μαζωνάκη είπε: «Δεν είμαστε καλά. Έχουν βγει όλα προς τα έξω. Περισσότερα ξέρετε εσείς από εμάς. Δε θέλω να δώσω περαιτέρω έκταση. Κακώς έχουν βγει προς τα έξω όλες οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις. Είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει. Όλη την οικογένεια τη στενοχωρεί αυτό που συνέβη. Αυτό που θέλουμε εμείς, είναι να είναι καλά ο Γιώργος. Μόνο αυτό. Αισθάνομαι τραγικά που βγήκε στη δημοσιότητα η κατάθεσή μου. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο διακριτικά γίνεται και έγινε σούσουρο. Μόνο το καλό του Γιώργου ήταν ο σκοπός μας. Δεν πειράζει τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος αγαπάει τον Γιώργο. Δεν μπορούμε να κακολογήσουμε τον αδερφό μου. Ο κόσμος τον αγαπάει, τι πιο όμορφο; Δεν έχω προσπαθήσει να μιλήσω μαζί του. Μου λείπει η επαφή μαζί του, όσο δεν πάει».
Όταν μάλιστα δημοσιογράφος της εκπομπής τη ρώτησε για τον θάνατο του σκύλου του αδερφού της, η ίδια ξέσπασε σε κλάματα και αποχώρησε.
Η αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη στη διαρροή της κατάθεσης της αδερφής του περί ναρκωτικών
Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, τοποθετήθηκε δημόσια μετά τη δημοσιοποίηση της κατάθεσης της αδερφής του τραγουδιστή, Μαρίας Μαζωνάκη, η οποία έκανε αναφορά σε χρήση ουσιών από τον καλλιτέχνη.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο δικηγόρος έκανε λόγο για παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, υπογραμμίζοντας ότι ο πελάτης του αισθάνθηκε βαθιά προσβεβλημένος από τη διαρροή και διευκρινίζοντας πως η πλευρά του δεν προτίθεται να μπει σε διάλογο για τέτοιου είδους ζητήματα. «Ο Γιώργος Μαζωνάκης ένιωσε πολύ άσχημα όταν είδε αυτές τις πληροφορίες. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν στη φόρα αυτά τα πράγματα από μία πλευρά, χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Εμείς δε θα μπούμε σε έναν διάλογο γι’ αυτού του είδους τα θέματα», τόνισε.
