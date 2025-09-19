Άλλη μια στενοχώρια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, πέθανε ο σκύλος του
Άλλη μια στενοχώρια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, πέθανε ο σκύλος του
Ο τραγουδιστής ήταν πολύ δεμένος με την Αρίθα, καθώς την είχε αναφέρει σε κομμάτι του και έκανε συχνά αναρτήσεις με εκείνη στα social media
Νέα στενοχώρια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς πέθανε η σκυλίτσα του, Αρίθα, με την οποία ήταν πολύ δεμένος.
Ο τραγουδιστής έκανε πολύ συχνά αναρτήσεις μαζί της στα social media, ενώ την είχε αναφέρει και σε ένα κομμάτι του. Συγκεκριμένα, είχε εντάξει το όνομά της στη διασκευή του τραγουδιού «Παιδί της νύχτας» που επανεκτέλεσε μαζί με τον APON. Σε έναν από τους στίχους ακούγεται: «Εγώ κι ο σκύλος μου, η Αρίθα, ο μόνος φίλος μου, που όλα του τα εξηγώ».
Ο θάνατος του αγαπημένου του σκύλου έρχεται σε μία δύσκολη περίοδο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγο καιρό μετά την ακούσια εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, ενώ συνεχίζεται και η δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του.
Δείτε αναρτήσεις του με την Αρίθα
Ο τραγουδιστής έκανε πολύ συχνά αναρτήσεις μαζί της στα social media, ενώ την είχε αναφέρει και σε ένα κομμάτι του. Συγκεκριμένα, είχε εντάξει το όνομά της στη διασκευή του τραγουδιού «Παιδί της νύχτας» που επανεκτέλεσε μαζί με τον APON. Σε έναν από τους στίχους ακούγεται: «Εγώ κι ο σκύλος μου, η Αρίθα, ο μόνος φίλος μου, που όλα του τα εξηγώ».
Ο θάνατος του αγαπημένου του σκύλου έρχεται σε μία δύσκολη περίοδο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγο καιρό μετά την ακούσια εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, ενώ συνεχίζεται και η δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του.
Δείτε αναρτήσεις του με την Αρίθα
Ακούστε εδώ την επανεκτέλεση του «Παιδί της νύχτας»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα