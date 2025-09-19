Άλλη μια στενοχώρια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, πέθανε ο σκύλος του
Άλλη μια στενοχώρια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, πέθανε ο σκύλος του

Ο τραγουδιστής ήταν πολύ δεμένος με την Αρίθα, καθώς την είχε αναφέρει σε κομμάτι του και έκανε συχνά αναρτήσεις με εκείνη στα social media

Άλλη μια στενοχώρια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, πέθανε ο σκύλος του
Γεωργία Κοτζιά
Νέα στενοχώρια για τον  Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς πέθανε η σκυλίτσα του, Αρίθα, με την οποία ήταν πολύ δεμένος.

Ο τραγουδιστής έκανε πολύ συχνά αναρτήσεις μαζί της στα social media, ενώ την είχε αναφέρει και σε ένα κομμάτι του. Συγκεκριμένα, είχε εντάξει το όνομά της  στη διασκευή του τραγουδιού «Παιδί της νύχτας» που επανεκτέλεσε μαζί με τον APON. Σε έναν από τους στίχους ακούγεται: «Εγώ κι ο σκύλος μου, η Αρίθα, ο μόνος φίλος μου, που όλα του τα εξηγώ».

Ο θάνατος του αγαπημένου του σκύλου έρχεται σε μία δύσκολη περίοδο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγο καιρό μετά την ακούσια εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, ενώ συνεχίζεται και η δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του.

Δείτε αναρτήσεις του με την Αρίθα



Άλλη μια στενοχώρια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, πέθανε ο σκύλος του

Ακούστε εδώ την επανεκτέλεση του «Παιδί της νύχτας»

Apon - Giorgos Mazonakis - Paidi Tis Nyxtas

Γεωργία Κοτζιά
