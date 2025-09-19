Άλλη μια στενοχώρια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, πέθανε ο σκύλος του

Ο τραγουδιστής ήταν πολύ δεμένος με την Αρίθα, καθώς την είχε αναφέρει σε κομμάτι του και έκανε συχνά αναρτήσεις με εκείνη στα social media